Amazons tredje strake seier

GRIMSTAD: Denne kampen skulle opprinnelig vært spilt 29. august, men ble da utsatt grunnet koronasmitte i Amazon-troppen.

Vertene kom klart best i gang, men det var ikke før vi hadde spilt litt over halvtimen at vi skulle sette den første ballen i nettmaskene. Etter 36 minutter kunne vi juble for 1-0 ledelse, da Marina Jensen satte ballen i mål fra kloss hold etter et fint innlegg. Vi fortsatte å presse på, men klarte ikke øke ledelsen og like før pause satt Grei inn utligningen ved Mille Kristin Dalen. Vi gikk til pause på stillingen 1-1.

Etter hvilen var det vi som igjen åpnet best, og kun fem minutter ut i omgangen satte Marina Jensen sin andre scoring for dagen. Hun har nå scoret ni mål (seks i serien og tre i cupen) i denne første sesongen hennes i Amazon siden overgangen fra Sandviken.

Publikum måtte ikke vente lenge på ny jubelscener. Kun ett minutt senere var det Emma Pettersen som satte ballen i mål, og 3-1-ledelse var et faktum. I det 57. minutt reduserte Grei dog til 3-2, igjen ved Mille Kristin Dalen. Vi fortsatte å jage på og kunne fort scoret flere mål. Det endte 3-2 og vi tok med oss tre poeng for tredje kamp på rad. På tabellen er Amazon nå nummer fire med 29 poeng på 16 kamper. Røa topper 1. divisjon med 38 poeng.

Kommende seriekamp er borte mot Fløya 7. november.

