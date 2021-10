Vindbjart-utøvere sprudlet på Hovden

BYKLE: Med snødryss på toppene og faretruende nær blå grader på stadion, ble KM rulleski avviklet på Hovden lørdag.

Over 200 løpere stilte til start, blant disse 12 løpere fra IL Vindbjart og 2 fra Øvrebø IL.

Det blir kåret kretsmestere fra klassene 13 år og eldre. For de yngre handler det om vanlig kretsrenn.

Beklagelige sykdommer og skader og andre oppdrag i Vindbjart-leiren, svekket nok medaljesjansene for klubben noe, med svært mye å glede seg over ble det.

Hanne Sløgedal K 19/20, knuste samtlige konkurrenter blant jentene. Hun vant sin klasse med 45 sek. Camilla Nygård i J 16 år innfridde til de grader da hun gikk til topps i sin klasse, hele 56 sekunder foran nummer to.

Den tredje medaljen for IL Vindbjart, var det Henrik Sløgedal i G 13 år som innkasserte. 2. plass og sølvmedalje og bare slått med 5 sekunder av Elias Gumpen Engesland fra Birkenes. Thea Nygård K 18, fikk en solid 5. plass i rennet. 8. plass G 15 Marius Østervold og Oda Gaustad J 13 år nr. 7. Gledelig at flere unge løpere fra Vindbjart reiste til Hovden for å debutere i langrennsløypene.

Resultatene på Hovden styrket absolutt forhåpningene for en flott skisesong for IL Vindbjart ski.