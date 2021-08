Tjomsland med 28 millionpremie-sjanser

Onsdag, torsdag og fredag kjøres kvalifiseringsløpene til landets gjeveste travløp; de pengestinne Klasseløpene. Totalt 26 forsøksheat skal avgjøre hvilke årgangstopper som får kjempe om førstepremiene på opp mot en million kroner i finalene i Kriteriet og Derby.

Sammenligner seg med Gjert Ingebrigtsen

Suksesstrener Øystein Tjomsland stiller med et lag uten sidestykke; hele 28 stallhester transporteres til hovedstadsbanen Bjerke kommende uke for å kjempe om de gjeve finalebillettene. Det kunststykket har ingen travtrener maktet tidligere.

- Det er klart at jeg har seiersambisjoner i år også, men vi i teamet er litt som Gjert Ingebrigtsen og får frem de fleste på et høyt nivå, sier 50-åringen med et bredt smil om munnen.

Tidlig systematisk trening

De 28 hestene som skal i aksjon i kvalifiseringsløpene er samtlige tre og fire år gamle, og er alle produkter av Tjomslands mangeårige systematisk oppbyggede treningsopplegg.

- Det er veldig tilfredsstillende å se at hele kullet som vi startet opptreningen med fra de var ett år gamle holder et så høyt nivå, understreker topptreneren fra Søgne.

Vinner hvert fjerde løp

Og at hans hester holder nivået hersker det ingen tvil om. Per 22.august har Tjomslands stallhester vunnet 90 løp på 375 starter. Det gir en seiersprosent på 24, noe som indikerer at sørlandstrenerens hester vinner hvert fjerde løp de starter i. Totalt har stallen kjørt inn 7.609.650 kroner, noe som gir et snitt per start på 20.292 kroner.