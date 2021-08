Etterlengtet Arendal-seier

ARENDAL: De helhvite satte skapet på plass med å vinne 3-0 etter mål av Tobias Hafstad, Ole Marius Håbestad og Andreas van der Spa og kom samtidig à jour med serieleder Egersund i tabelltoppen.

Frekk scoring

Arendal festet tidlig grep om kampen mot et Odd-lag som hadde nesten hele reservebenken fra RBK-kampen i eliteserien søndag med seg til Norac stadion.

Tobias Hafstad, som for anledningen måtte spille høyreback i Håvard Meinseths skadefravær, scoret kampens første mål etter 23 minutter på en superfrekk avslutning fra kort hold som Leopold Wahlstedt aldri rakk å få opp hendene på.

Hjemmelaget fortsatte å dominere kampen, men det ble ikke flere scoringer før Ole Marius Håbestad sto frem drøye fem minutter ut i 2. omgang. På klassisk goalgettervis dunket han ballen bak Leopold Wahlstedt og ga Arendal 2-0.

Headet inn corner

Den definitive avgjørelsen kom etter 83 minutter. Da headet Andreas van der Spa inn en corner som sikret en meget solid trepoenger på hjemmebane.

Trener Roger Risholt fleipet etter kampen med at han vurderte å sende utpå et lag i formasjonen 2-5-3, ettersom han bare hadde to ordinære forsvarsspillere tilgjengelig til denne kampen. Men han endte opp med mer velprøvde 4-3-3 med Tobias Hafstad som høyreback-vikar og Andreas van der Spa som stoppermakker til Kristian Strande.

Det fungerte både defensivt og offensivt, ettersom begge forsvarsvikarene kom på scoringslisten.

Komfortabelt og fortjent

– Vi vinner komfortabelt og fortjent, oppsummerer Roger Risholt som innrømmer at det var en lettelse å kunne plukke tre poeng igjen. Og Odd 2 har vist seg å være en vanskelig motstander. De har blant annet vunnet mot topplagene Egersund og Skeid tidligere.

– Vi nådde alle målsettingene våre med denne kampen, og det er fint å bygge videre på, mener Arendal-treneren som også gledet seg over at Ole Marius Håbestad fikk sin første Arendal-scoring etter overgangen fra Jerv.

– Vi vet han er farlig innenfor 16-meteren og det bekreftet han i dag. Vi kommer til å få flere scoringer fra ham utover høsten, fastslår Risholt.

Mer enn tre poeng

Det tror også Ole Marius Håbestad selv som mener seieren betydde mer enn bare tre poeng.

– Det ville blitt mye vanskeligere for oss dersom vi ikke hadde fått denne seieren. Nå har vi en helt annen selvtillit når vi møter Fløy på bortebane i neste serierunde, sier han.

Han har funnet seg godt til rette i spillergruppen i løpet av kort tid – og synes også det er veldig inspirerende å spille hjemmekampene på Norac stadion.

– Det er veldig stort å spille her med en slik ramme rundt kampen. Det er bra med folk på tribunen og en veldig fin stadion som er mye bedre enn sist jeg spilte i Arendal, konstaterer han.