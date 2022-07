Etter 5-2-seieren over Island i kvartfinalen i åpent nordisk mesterskap, ble Nederland for sterke i semifinalen på Jessheim stadion. De oransje avgjorde kampen med to kjappe scoringer midtveis i 2. omgang og vant 2-0.

– Nederland var litt bedre enn oss i dag. De er gode individuelt og legger opp spillet sitt etter det. De utfordret med kantene hele veien og vi havnet litt på defensiven en periode. Nederland var gode, men vi slapp dem til litt vel mye, sier landslagstrener Bengt Sæternes.

– De scoret etter en corner der vi sov litt, det kan skje og like etter fikk de et straffespark som de scoret på.

Etter at sjokket hadde lagt seg etter de kjappe nederlandske scoringene skapte Norge flere gode muligheter.

Stolpeskudd fra Fenger

– Vi falt litt ned like etter scoringene, men så greide vi å komme tilbake i kampen og vi skapte store sjanser mot slutten. Vi klarte å vri kampbildet litt og vi hadde blant annet et skudd i stolpen. Hadde den gått inn, hadde vi hatt muligheter.

Martine Trollsås Fenger, som scoret to mål og hadde en assist mot Island fredag, treffer her stolpen i mandagens match mot Nederland. Foto: Thomas Brekke Sæteren

Lagene møttes også tidligere i vår, da endte det 2–2.

– Da vi møtte dem sist hadde lagene en omgang hver, men i dag var Nederland jevnt over best hele kampen, selv om vi hadde gode perioder vi også. Vi var ikke så gode som vi kan være og når vi ikke er det, taper vi for et så godt lag som Nederland.

Vil vinne bronsefinalen

– Når vi møter de beste lagene må vi være på maks og det klarte vi ikke helt i dag. Men det var likevel mange som gjorde en god prestasjon i dag og dette er fantastiske referanser for det som kommer senere.

Martine Trollsås Fenger med ballen. Foto: Thomas Brekke Sæteren

Torsdag avsluttes turneringen med kamp om tredjeplassen mot Danmark på Strømmen stadion kl. 14.00.

– Vi skal vinne den siste kampen, slår landslagstreneren fast.

