Først i den tiende kampen siden Joey Hardarson ble hovedtrener, røk Fløy på et nederlag.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

NOTODDEN: Lørdagens treningskamp borte mot Notodden endte med 1-4-tap etter en meget svak første halvdel av 2. omgang. Dermed kom Fløy-guttene inn for landing etter ni kamper uten tap etter Joey Hardarson overtok treneransvaret.

Før pause var Fløy det førende laget og leverte sjanseskapende spill, men dessverre sto ikke uttellingen i stil. Både Mathias Fredriksen og Kristian Lien hadde store sjanser, men mot spillets gang var det Notodden som scoret halvveis i omgangen etter at Notodden-angriperen Melvin Frithzell snappet en svak tversoverpasning og scoret sikkert. Like før pause utlignet Fløy etter at Kristian Lien ble spilt alene gjennom. Pasningen til Preben Hille var nærmest ferdigscoret.

Notodden tok Fløy fullstendig på senga da dommeren blåste 2. omgang i gang. Notodden spilte noen raske kombinasjoner gjennom et meget stillestående Fløy-forsvar og dermed var 1-2 ved Melvin Frithzell et faktum. Fløygutta maktet ikke å heve seg etter kalddusjen og Notodden fikk nærmest fritt spillerom en periode.

Etter vedvarende press la Notodden på til 3-1 da Ante Knezovic satte ballen i eget mål etter forsøk på pasning til medspiller. Fem minutter etterpå fastsatte Notodden resultatet til 4-1 etter at Fløy tapte en rekke dueller før Notodden spilte ballen inn foran mål og scoret sikkert. Det var Melvin Frithzell sin tredje scoring for dagen.

Etter dette kom Fløy inn i kampen etter en rekke bytter på begge lag, men klarte ikke å skape målsjanser. Dermed var det en slukøret gjeng som gikk i garderoben etter en kamp av meget varierende kvalitet. Trener Joey Hardarson var etter kampen opptatt av at man fikk mye god læring. Han roste guttene for en fin 1. omgang, men at man må ta lærdom av innsatsen og spill i første halvdel etter pausen.

André Richstad viste på nytt mye bra spill, men måtte dessverre ut med mageonde i pausen. Ellers hadde Altin Ujkani en fin 1. omgang.

Kommende lørdag er det klart for kamp borte mot avdelingskollega Arendal.

Fløys lag fra start: Ante Knezovic, Jone Bjerkreim Kleppa (kaptein), Johannes Eftevaag, Altin Ujkani, William Hilmarsson, Sander Ystanes, Dirisa Gamachis, Mathias Fredriksen, André Richstad, Preben Hille, Kristian S. Lien. Ellers spilte Anders Hella, Kalle Sigurdsen, Aksel Kloster, Markus Aamodt, Steinar Blom og Marius Framnes.

Ikke disponible: Bjørnar Hove, Benjamin Sundo, Arent-Emil Hauge, Sebastian Fredriksen og Jesper Ørner Pettersen