Øystein Tjomsland satte seg for alvor i respekt hos sine svenske konkurrenter da han søndag ettermiddag vant tre storløpsseire på Hagmyren Travbana.

Søndag viste Søgne-treneren at han har prikket storformen i eksakt rett tid før sensommerens og høstens aller største travløp i Norge og Sverige. Tjomsland sendte syv stallhester til start på Hagmyren Travbana utenfor Hudiksvall. Resultatet? Tre seire, to andreplasser og tre tredjeplasser. Til sammen kjørte Tjomsland inn 465.000 svenske kroner under èn og samme ettermiddag.

Norsk og svensk rekord

Tre år gamle Bore Mikkel travet et enormt løp etter galopp og satte norsk og svensk rekord da han landet på vinnertiden 1.25,2a/1640 meter. De svenske travekspertene på TV-kanalen ATG Live var ikke sene med å utrope Bore Mikkel til den store Kriterie-favoritten etter oppvisningen.

Tuktet storfavoritten

Fire år gamle Nordsjø Anna imponerte ikke noe mindre da hun, etter en tøff reise i posisjonen først i andrespor, forsvant ifra konkurrentene med 30-40 meter nedover oppløpet og henviste svenskenes store håp, Dunungen, til en plass i de slagnes rekker.

– Nordsjø Anna trengte nok løpet sist for virkelig å finne formen, hun var betydelig bedre i dag. Hun vant veldig enkelt da lederhesten var sluttkjørt i siste sving. Dunungen kjørte vi jo bare ifra, repliserte Tjomsland med et smil da den svenske reporteren lurte på om han visste hvor den svenske storfavoritten befant seg underveis i løpet.

Tjomsland sammen med traveren Holter Odin. Foto: Team Tjomsland

Jevnaldrende Holter Odin innfridde sitt favorittskap i Sleipners Fyraåringslopp på solide 1.25,0a/2140 meter og meldte seg for alvor på i Derby-diskusjonen. Tjomsland har med andre ord satt seg i respekt før de gjeve sølvpokalene og seierssjekkene skal deles ut.