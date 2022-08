Denne første helga i august gikk den fjerde NM-runden i rallycross av stabelen i Trøndelag.

NMK Verdal/Levanger arrangerte sin første NM-runde og gjennomførte med glans. I depot fant vi en signalrød buss med hvitt og rødt telt, to rallycrossbiler og en hel gjeng med blide sørlendinger. Flere sjåfører og deres respektive mekanikere stakk innom for å spørre etter deler, og det var snakk om at det aldri før har vært så mye låning og bytting av bildeler på et NM-løp før.

Det er sånn det skal være. Mangler du en drivaksel, en uniball eller om du skulle hatt noe sveist – ja, så tar du deg en tur i depot, treffer en som har det du mangler, eller så vet han hvem som har. Og oppgjøret, det gjøres senere eller neste gang om så skulle være. Det er et godt miljø i motorsporten, konkurrenter på banen og kamerater i depot.

Sin femte NM-sesong

Tilbake til nevnte signalrød buss, «Egeland Motorsport» står det i fronten. Bilene i teltet, en knallgul Mazda RX7 og en hvit Ford Fiesta – henholdsvis kjørt av Sigurd Erik Egeland og Markus Skomedal. Begge kjører i samme klasse, supernasjonal klasse 2. Den rutinerte Egeland kjører sin femte sesong i NM, og deler telt med Skomedal – klassens 16 år gamle nykommer. Det er alltid folk i teltet og de blide sørlendingene trives godt i hverandres selskap.

Teltet til sørlendingene, med den signalrøde bussen til høyre, avbildet under helga i Trøndelag. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

I Verdal hadde ingen av dem kjørt tidligere. Etter å ha «gått banen» var de skjønt enige om at banen så utrolig spennende ut, men den skulle også vise seg å være svært krevende, både for sjåførene og bilene. Som nevnt var flere innom for å spørre etter deler, men også Mazdaen og Fiestaen fikk gjennomgå, for på banen var det harde curvs og tøffe hopp. Et skikkelig trønder-vær ble servert og kjøreforholdene var svært krevende. Knekte felger, sprukne fjærtårn, låst tannstang og skjeve dempere er bare noen av følgeskadene.

Begge til finale

Det var hjelp å få – så begge sto klare til finalekjøring. Skomedal kvalifiserte til B-finale, mens Egeland kvalifiserte seg direkte til A-finalen. 16-åringen imponerte alle med kontrollert kjøring i B-finalen, hvor han kjørte inn som nummer to bak hjemmefavoritten og NM-lederen i klassen, Thomas Hårberg.

Så var det videre til A-finalen. Hauglid, Egeland, Larsen, Hårberg og Skomedal. Egeland dro starten og det ble kjørt både tett og tøft. Da Egeland gikk inn i alternativsporet kjørte Valdres-føreren Alexander Hauglid forbi og sikret førsteplassen. Egeland kjørte inn som nummer to tett etterfulgt av hjemmefører Thomas Hårberg, som hadde Markus Skomedal et par billengder bak. Begge sanket godt med NM-poeng og Egeland ligger nå på en andreplass i sammendraget, bare fire poeng bak Hårberg. Strykes derimot det dårligste løpet er Hårberg og Egeland poenglikt med 101 poeng.

Både Skomedal (foran) og Egeland imponerte under helgas NM-finaler. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Fra NM til VM-runde

Bilene hadde virkelig fått kjørt seg i A-finalen. Fiestaen til Skomedal ble satt på hengeren og reiste hjemover sammen med deler av teamet.

Markus og pappa Roy Vidar ble igjen i Trøndelag, for Egeland har nemlig fått innpass i supportklassen under VM-runden som kjøres på Hell førstkommende helg. Søndag ettermiddag rigget alle andre ned i depot, mens sørlendingene gikk over RX7-en for å gjøre opp status. Det tok ikke lang tid før de forsto at det ville bli en del jobb.

Det er alltid hjelp å få i motorsportmiljøet. Foto: Anne Beth Mål Arntzen

Motorsportmiljøet på sitt beste

Nok en gang viser motorsportmiljøet seg fra sin beste side. NMK Verdal/ Levanger gjorde seg ingenting av at teamet ble stående en natt ekstra i depot.

De serverte vaffelkaker som var til overs og sørget for strøm til bussen og tilgang til sanitæranlegget. Vaskeplassen skulle være tilgjengelig, og i klubbens verksted var det bare å føle seg som hjemme. En av funksjonærene, den lokale biloppretteren Petter tilbød å bistå med retting av bil på INTAKT. Og Egeland sin største konkurrent, hjemmeføreren Thomas Hårberg, stilte med biltralle for å gjøre det enklest mulig å transportere løpsbilen ned til sentrum.

Teamet regner med å ha bilen klar innen rimelig tid til helgas løp, og ser fram mot den 5. NM-runden som kjøres på Gol om tre uker.