Kjell Gunnar Ytre Eide har tidligere vært ildsjel og arrangør av KvernhusMila i Søgne, men nå er det maraton på romaskin som gjelder. I vinterferien lot han skiene ligge på hylla, og tok med seg en undertegnede og kompis til Tangvallhallen for å ro på romaskin. Kjell Gunnar siktet seg inn på maraton, mens jeg rodde min første 10.000 meter.

Resultatet på maraton var så imponerende at Lokalsporten i Fædrelandsvennen kontaktet Kjell Gunnar for å høre hva som skal til for å ro så langt.

De siste årene har Kjell Gunnar holdt seg i form med jogging og noe sykling. Litt slitte knær for en tung kropp har gjort at joggingen nå er byttet ut med roing.

– Jeg har alltid vært fascinert av roing og kjøpte en brukt Concept 2-romaskin i 2007. Den har jeg brukt med jevne mellomrom, men har ikke vært så ivrig de siste årene. Før rodde jeg gjerne to-tre ganger i uka, men det gjør jeg ikke lenger. Nå blir det en gang iblant. Om våren og sommeren blir romaskinen byttet ut med rollerblades. Da går jeg to-tre mil rundt i nærområdene i Søgne, sier han og legger til:

– Når jeg kobler meg opp mot log.concept2.com, kan jeg se hva andre har av tider på ulike distanser. Til å være mosjonist er jeg ikke i det nedre sjiktet, men så har jeg et hode som ikke vil gi seg så lett.

Jeg har et hode som ikke vil gi seg så lett, sier Kjell Gunnar Ytre Eide. Foto: Privat

Når det kommer til å ro så langt som 42 kilometer, er god musikk underveis ekstra motiverende og det er viktig for Kjell Gunnar å ha en fengende spilleliste. Gjerne Metallica. Og så er det fornuftig med litt energi på veien. Peanøtter og litt sjokolade pleier han å unne seg.

– Selvsagt er det kjekt å kunne ro sammen med noen, men oftest ror jeg alene hjemme i kjellerstua. Å ro gir meg mye og er deilig for psyken og for å klarne hodet. Jeg pleier si at jeg har planleggingsmøte, når jeg ror. Da blir mange gode ideer skapt til mitt firma IKT og Lek, sier Kjell Gunnar.

Da han var ferdig med siste maraton på tida tre timer og ni minutter, var det inkludert et par pauser underveis. For å være sikker på å unngå krampe i beina.

– Normalt ror jeg ikke så langt, det blir som oftest 10. 000 meter. Men å pushe seg selv og skyve litt på komfortsonen har vi alle godt av. Så dette var min fjerde maraton på romaskinen. Målet mitt er å komme under tre timer, noe jeg tror er for sent for denne kroppen. Men hvem vet?

Rekorden hans fra 2021 er på tre timer og to minutter.

Kjell Gunnar oppfordrer alle som er klar for litt mosjon å prøve seg på en romaskin. Her trener man hele kroppen, noe som er fint i tidsklemma. Det viktigste er ikke å ro lengst mulig, men å holde seg i form og komme seg ut av sofaen.