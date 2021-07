– Veldig moro å arrangere Sørlandsgaloppen

KRISTIANSAND: Sørlandsgaloppen i orientering går over fire dager, to dager i Furulunden i Mandal, og to dager i Kristiansand. I Kristiansand var det i Ravnedalen og i Bymarka lørdag 3. juli i Baneheia søndag 4. juli.

De rundt 20 løypene varierte i lengde fra 1,5 km til 7 km.

Nils Gjelsten fra Høvdingen, som er en av flere arrangørklubber, sier at det er et godt nivå på mange av løperne, som også inkluderer noen landslagsutøvere.

– Det er veldig givende å arrangere en slik massemønstring med så mange deltakere. Vi passer på at det er nødvendig koronaavstand mellom løpere, påpeker Gjelsten.

Eirik Hessen (13), deltaker fra Stokmarknes o-lag

Hva synes du om løpemiljøet for orientering her?

– Det er bra, og folk kommer fra hele Norge. Det er mange fra Østlandet, Sørlandet og Sør-Østlandet.

Er det godt å komme i gang med konkurranser igjen?

– Ja, jeg synes det. Det er mye nytt terreng å løpe i, og det er mange å konkurrere mot, og mange liker det.

John Runde (22), deltaker fra NTNUI

Har du sett fram til å konkurrere igjen?

– Ja, det har jeg. Dette løpet er det første skikkelige løpet siden korona startet. Det har vært et tøff og krevende til som vi har gått gjennom. Men jeg synes det er artig å løpe på Sørlandet og i og rundt Trondheim.