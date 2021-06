Spektakulært vinnerslag i amatør-NM

FÆRDER: I uka som var har drøyt hundre amatørgolfspillere kjempet om retten til å kalle seg Norges beste amatørgolfer i den årlige Mid-Am-turneringen som i år ble spilt på Nøtterøy golfklubb

Der var det til slutt ingen som kunne hamle opp med Øyvind Larsen fra Bjaavann Golfklubb, men måten det skjedde på var særdeles dramatisk. Han knallet til med en albatross på siste slaget, det vil si tre slag under par. Ifølge PGA.com er oddsen for å gjøre en albatross 1:6.000.000. Til sammenligning er den helt eksakte sjansen for å få sju rette i Lotto 1:5.379.616.

– Jeg hadde først en ganske bra drive. Jeg traff den bra og den rulla ned til venstre side av fairway, sier Larsen.

Jubel på green

Derfra hadde kristiansanderen 170 meter til flagget på hull 18, som han ikke kunne se fra der han slo med sjuerjernet.

– Jeg så ikke ballen selv, men det sto en liten gjeng på høyresida og greenen, og jublet da den gikk i. Jeg visste at slaget var bra, for jeg sikta etter et hus i bakgrunnen. Ballen spratt halvannen meter før flagget, og rullet i hullet. Da sa de jeg spilte med at «nå kan vi si til deg hvordan du ligger an».

For det visste du ikke?

– Jeg spilte ganske bra hele runden. Jeg var bevisst på ikke å følge med på resultatlista, men det gjorde de to jeg spilte med. Det var visst ganske jevnt hele veien.

Spektakulær avslutning

Før siste hull lå Larsen likt med Paul Nilbrink fra Holtsmark. Med to slag på et par 5-hull på over 500 meter - med andre ord en albatross, ett av golfsportens sjeldneste og mest spektakulære slag - ble oppgaven nærmest umulig for Nilbrink som fulgte i ballen etter.

Nilbrink gjorde birdie, men det var langt fra nok. Dermed vant Larsen på -1, to slag foran nestemann.

– Jeg har ikke hatt albatross før. Ikke hole in one heller. Det er veldig gøy å ha gjort det på hull 18 i en turnering.

Fra trippel til albatross

Dermed greide Larsen den smått utrolige kombinasjonen av å gjøre trippelbogey på det første hullet på første dag, før han gjorde albatross på siste hull på siste dag. Vinnerscoren ble til slutt -1, og avstanden ned til Nilbrink, to slag.

– Det er litt kontraster det du sier der ja. Jeg hadde ikke vinnerambisjoner i det hele tatt. Jeg får ikke trent så mye selv, for jeg er juniortrener på Bjaavann. Jeg har spilt litt i år, og hadde en bra runde på torsdag som oppladning. Da tenkte jeg at to runder på par, kunne bli bra til slutt. Og når man går sammen med hyggelige folk, som gjør at man slapper av, så hjelper det.

Petter Enger (i midten) vant klasse H25, foran Arne Sverre Salvesvold og Stian Lund. (Foto: Eleonore Rønneberg)

- Og nå bør golfkompisene bare kalle deg Mr. Albatross fremover?

– Det er noen andre som har begynt med det allerede, men det kom ikke fra meg. Men det er klart, de må jo det. Jeg har blitt kalt verre ting.

- Hvordan skal du feire albatross og Mid-Am-seier?

– Vi har ei uke igjen på skolen før elevene tar sommerferie. Jeg skal rett på kontoret for å planlegge morgendagen, og så er det opp halv sju i morra og hente elever. Etterpå er det juniortrening i golfklubben. En sindig sørlending tar ikke så mye av, men det er veldig moro å vinne.

To klasser

Mid-Am ble denne gang spilt i to herreklasser. For de mellom 25 og 39 år (H25), og én klasse for de over (H40). Samtlige spillere spilte fra utslagssted 57. Petter Enger vant «b-klassen» med en score på +6.

June Bolme (Losby golfklubb) vant dameklassen foran klubbvenninne Karine Bolme, og Annelie Kristine Sætre (Asker golfklubb). (Foto: Eleonore Rønneberg)

Dameklassen ble vunnet av June Bolme (Losby GK). Det var fjerde gang på rad hun gikk av med seieren, og kan dermed kalle seg Norges beste amatørgolfer i nye 365 dager.

Leaderboard

Denne artikkelen ble først publisert her