Fløys tredje ettmålstap

KRISTIANSAND: Etter å ha rundet seks serierunder ligger Fløy nå på sisteplass i Postnord-ligaen, avdeling 2 med fattige tre poeng. Og det etter et uheldig hjemmetap mot Skeid i en kamp som hadde ingen målsjanser for begge lag. Fløy har spilt tre uavgjorde kamper og tapt tre kamper med ett mål hittil i sesongen.

Med kampstart 16 på en solfylt søndag ble oppgjøret mellom Fløy og Skeid fra Oslo satt i gang. Etter at Fløy-keeper Ante Knezovic fikk byttet drakt, fikk dommer for dagen, Emilie Rodahl Torkelsen, blåst i gang kampen.

De første 20 minuttene bar preg av stillingskrig på midtbanen. Skeid var frempå et par ganger, men Fløy-forsvaret hadde god kontroll på det lille som kom.

Etter avtalt drikkepause halvveis i omgangen var Fløy det førende laget inn mot pause og fikk til noen gode sekvenser og fine driv fremover. Desverre var gode innlegg og avslutninger ikke en del av kampens første omgang.

Videre i andre omgang skulle Fløy presse Skeid litt lenger bak i banen, som de også lykkes ved. André Richstad og Anders Hella kombinerte fint på sin venstrekant, men klarte heller ikke der å få til mer enn en corner.

Det var i det 59’ minutt at Sebastian Fredriksen skulle sende ballen bak til keeper Ante Knezovic, men det ble rett og slett litt for mye klabb og babb hvor ballen ble sendt som en gavepakke til Skeid-spiss Johnny Buduson som rundet Knezovic og trillet enkelt ballen i mål. Selvfølgelig til stor fortvilelse for hele Arkicon Arena.

I den halvtimen som var igjen å spille etter baklengsmålet, ble det ofte blåst frispark, noen billige og andre riktige. Kampen ble stykket opp flere ganger, og Fløy fikk ikke spilt seg opp til et såpass trykk at det kunne komme et skudd eller er godkjent innlegg.

På overtid jaget Fløy sin lånesoldat og midtstopper Sander Ystanes ballen etter en dødball, helt inn til keeper hvor han kolliderte og rett og slett fikk sitt andre gule kort for dagen. Dermed spilte Fløy de siste minuttene på overtid med ti mann, som ikke gjorde jobbben noe lettere.

Kampen endte 0-1 og et kjempekjipt hjemmetap ble søndagens resultat.

Kommende seriekamp er borte mot Øygarden til lørdag den 17. juli og det blir dermed en etterlengtet liten ukes pause for Fløy.

Fløy-børsen

3 poeng: Sander Ystanes

2 poeng: Andre Richstad

1 poeng: Mathias Grundetjern