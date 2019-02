Emanuelsen raskest i Skikarusellen

KRISTIANSAND: Starten på rennet for dem som ville gå på tid var klokka 18, og ellers kunne man gå på fullført. Lokalsporten tok som vanlig en prat med deltakere og arrangør.

Kristian Emanuelsen (33), vinneren av rennet

Hva slags langrennsterreng foretrekker du?

– Lett terreng. Jeg går en del på rulleski når det er bart, og jeg trives med staking og litt tøffe forhold.

Hvordan synes du forholdene var i dag?

– Løypa var overraskende bra, selv om forholdene ikke var de beste. Løypa var litt krevende og sugete!

Har du noen favorittløyper på ski?

– Det må bli løypene her på Strai, både de korte og lange.

Kjetil Notodden (42), deltaker

Hvordan blir du i form på ski?

– Det er å gå og trene for Skikarusellen. Jeg har mest sans for å ta noen skippertak når det gjelder trening.

Hva liker du med skiene og naturen?

– Det er viktig at været er bra. I tillegg setter jeg pris på gode tider!

Arnstein Frikstad (55), arrangør fra Lærerne BIL

Hva er bra med løypa på Strai?

– Løypa er bra og variert og ikke for hard. Den egner seg for zero-ski. Det er ikke gode forhold her i dag.

Hvorfor liker mange seg her på Strai?

– Det er ei overkommelig, populær og fin løype. Det har kommet en del snø, men det har regnet en del i det siste.

