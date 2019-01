KIFs supertrio håper på ny målfest

KRISTIANSAND: 476 mål har det blitt så langt for KIF i sesongens 14 første seriekamper. Selv om det også har blitt noen baklengs, kan laget likevel skilte med en imponerende måldifferanse på 135. I snitt er det scoret 34 mål per kamp, ingen andre lag i samme avdeling har scoret flere mål enn KIF. Selv Herkules og ØIF Arendal, som er de argeste konkurrentene, er ikke i nærheten av å matche kristiansandernes målfest.

KIFS bakspillere Sebastian Schultz Hansen, Mathias Christiansen og Jon Robertsen har så langt bøttet inn tilsammen 224 mål. Trioen ligger blant de 15 beste på toppscorerlista for avdelingen. Dermed skulle mye ligge an til nok en målfest søndag, når bunnlaget Haugaland kommer på besøk.

Fakta: KIF Håndball: Resterende hjemmekamper våren 2019 Søndag 27. januar, kl. 14, Gimlehallen, KIF - Haugaland Søndag 10. februar, kl. 13, Gimlehallen, KIF - Nærbø 2 Søndag 17. februar, kl. 15, Gimlehallen, KIF - Herkules Lørdag 16. mars, kl. 16, Gimlehallen KIF - Urædd Søndag 17. mars, kl. 13, Gimlehallen, KIF - Sandnes 2 Lokaloppgjør: Søndag 31. mars, kl. 14, Sukkevannshallen, Randesund - KIF

Heldige er de som har billett til VM-finalen i Boxen i Herning senere samme dag, men for alle andre kan Gimlehallen være et godt lokalt alternativ. Der blir det mulig å oppleve KIF og Haugaland «live» på formiddagen, hvilket kan være god oppvarming før VM-finalen klokken 17.30. Morgenfugler kan også få med seg AK 28s damelag i 2. divisjon som møter Hundvåg i kampen før.

Optimistisk KIF-trener

Etter en forrykende høst har KIF fortsatt seiersmarsjen i det nye året. Først ble Kragerø knust da de besøkte Gimlehallen 9. januar. Deretter gjorde kristiansanderne rent bord på bortebane forrige helg. Både Viking HK og Stavanger ble grundig slått. Med det står KIF med 13 seire på 14 kamper så langt i sesongen, noe som gir 26 poeng og topplassering på tabellen for 2. divisjon avdeling 3.

Nå skal serielederen møte Haugaland. Tabelljumboen fra Haugesund har hatt en bedrøvelig sesong så lang og står oppført med seks poeng på 13 kamper. Men Robin Rosander Haugsgjerd, hovedtrener for KIF-herrene, vil ikke avskrive søndagens motstander.

– Folk skal først og fremst komme for å se KIF-guttene jobbe hardt for å bevare sin posisjon på toppen av tabellen. Og skal opprykksdrømmen leve må vi ha to nye poeng. Haugaland ligger på bunn, men det er grunnet skader på sentrale spillere. Disse er nå på vei tilbake, sier KIF-treneren, som spådde Haugaland som favoritter før sesongen.

Om ikke Gimlehallen kan varte opp med tilsvarende heksegryte som i Herning, er det likevel god steming og mye folk på tribunen.

– Interessen for herrehåndball vokser stadig og vi er utrolig stolte av å være en del av norsk herrehåndball. Vi har flere spillere på yngre landslag. Og vi håper å kunne fortsette å utvikle oss og at det dermed blir større interesse rundt KIF, sier Rosander Haugsgjerd.

Dobbeltarrangement

Det slås på stortromma med dobbeltarrangement for AK 28-damene og KIF-herrene. Begge lag i 2. divisjon, om enn i hver sin ende av tabellen. Assistenttrener i KIF, Øyvind Skjeggedal, er også hovedtrener for AK 28-damene. Sistnevnte lag har hatt en langt mer trøblete sesong enn sine mannlige kolleger i KIF. Nå settes alle kluter til for å komme ut av bunnstriden.

– Vi er nødt til å ta én kamp av gangen og legge inn mer innsats enn motstanderne, løpe mer og krige mer, sier Øyvind Skjeggedal, hovedtrener i AK 28. Han kan love et AK-lag som kommer på banen med entusiasme, glede og vilje til å krige.

