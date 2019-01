God kursing på vei til skimaraton

Lørdagens vær og snømengde var endelig fint som det skal være i fjellet. Kursene lørdag 26. januar var både med klassisk teknikk og fristil. Fordi Sirdal Skimaraton tilbyr begge deler i sin rennhelg 16. og 17. mars 2019.

Disse kursene er et gratis tilbud for å hjelpe håpefulle på vei til sin deltakelse i et skimaraton. Mange føler de ikke er godt nok forberedt til lange turrenn. Teknikken er ikke god nok og sånt. Så derfor har Sirdal Skimaraton i alle år tilbud skikurs og i de fleste årene har kursene vært gratis, som i år også.

Noe spesielt skjedde i år for antall påmeldinger gikk helt av henglsene. Etter hundre påmeldinger ble raskt passert måtte rennet stramme inn. Ekstra intruktør og ekstra kursdag ble satt opp. Og nå måtte deltakere i skimaratonet prioriteres. Tidligere år har antall kurspåmeldinger vært circa 15-25, om så kursene kostet eller ikke.

Kursene er hver på 90 minutter og nivået er denne spesielle grensen mellom turgåing uten å tenke teknikk til det å bli bevisst sin egen skiteknikk. Det å få inn elementer som riktig balanse, godt fraspark og god rytme. Selv små doser av dette gjør at løperen bruker mindre energi og kommer raskere frem. Kjempegevinst med små korrekte justeringer.

Bjørn Tore Haugen

En lokal journalist sa det så fint «jeg har min egen løgne stil og har aldri noen gang hatt et teknikkurs». På under ti minutter ut i kurset bekreftet han at store gevinster allerede var høstet. Da har kurset truffet blinken.