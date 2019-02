Har vunnet 10 av sine 11 siste starter

EIDSBERG: Troll Svenn fremstår mer og mer som en seriøs kandidat til tittelen som Norges beste montéhest, altså travløp under sal. Den Kjell Løvdal-trente vallaken har nå 13 seire på 19 forsøk i travritt, og tirsdag kveld sikret han nok en montétriumf da han krysset målstreken først på Momarken sammen med sin faste rytter Helene Kolle.

Troll Svenn har nå vunnet 10 av sine 11 siste starter under sal, og begynner å nærme seg elitehoppa Ulsrud Teas fantastiske kapasitet i monté. "Super-Tea" har vunnet 15 av sine 16 starter under sal, men Troll Svenn fremstår mer og mer som en seriøs kandidat til å kunne utfordre jernhoppa i disiplinen, spesielt over de lengre distansene.

– Han er veldig god! Løvdal og eier Songe tar seg av matchning, så stiller jeg opp når løpene kommer, smilte Kolle etter at tirsdagens seier var et faktum. Troll Svenns bravader under sal var i stor grad med på å sikre ryttertalentet hennes første landschampionat i monté i 2018.

Troll Svenn travet 1.27,1/2180 meter. Så langt i karrieren har Løvdal-traveren vunnet 26 løp på 60 starter.