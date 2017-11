Anton trengte ikke flaks

OSLO: I tre år gamle Don Anton har Jan Øyvind Skoie fra Mandal en svært spennende hest for fremtiden. Mandag tok den storvokste hingsten sin andre seier i det fjerde forsøket da han sammen med sin trener Per Oleg Midtfjeld slugget seg inn til råsterk seier på Bjerke Travbane.

Fra sitt vanskelige 12.spor ble sørlandshesten sendt frem utvendig for favoritten Enjoyable på den siste runden, og viste helt riktig innstilling da han nedkjempet denne nedover oppløpet. Den toppstammede 3-åringen er oppdrettet av Øyvind Skoie. Vinnertiden ble 1.16,6a/2140 meter.

Hesteguiden.com.

- Dette var veldig bra. Don Anton er en flegmatisk og lat type som ikke gjør mer enn han må foreløpig. Jeg tror han blir et hakk bedre neste år og håper det er en hest som kan være med i de større løpene. Han gikk et bra løp denne gangen. Enjoyable er en fin 3-åring som det var imponerende å ta ned fra dødens den siste biten, fortalte en fornøyd trener Per Oleg Midtfjeld til fagbladet Trav og Galopp-Nytt etter løpet.