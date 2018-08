SKIEN: Seieren var amatørens første triumf siden 2014. Familien Tharaldsen fra Arendal viste hele følelsesregisteret etter at familiehesten Lille Odin, åtte år gammel, vant sin debut i travsammenheng i Skien torsdag kveld. Søstrene Lillian og Anja stod fjetret i regnværet da TV-kanalen Rikstoto Direktes reporter Kurt Hella ville ha en første kommentar da resultatet av løpet runget ut over høyttaleren.

– Lillian, tar du dette? Jeg greier ikke det, sa en gråtkvalt lillesøster og overlot stafettpinnen til 29 år gamle Lillian.

– Pappa har gruet seg sånn til dette løpet. Han er evig optimist, men tar kanskje munnen litt for full iblant. Lille Odin har vist fantastisk fremgang siden vi fikk ham. Vi hadde litt håp, og det stemte denne gangen. Endelig!, fortalte en lykkelige storesøster.

Pappa Harry strålte sterkere enn lysmastene rundt travbanen etter seiersløpet, hans første kusktriumf siden 11.september 2014. Seierne har ikke kommet for tett i kuskesetet for amatøren fra Arendal, torsdagens triumf var den fjerde i det 277. forsøket. 53-åringen benyttet da også anledningen til å by på årets mest hjertevarme seiersintervju.

– Dette var slitsomt både fysisk og psykisk! Herregud, jeg satt og kikket rundt meg: "Hvor ble de av?", gliste seierskusken, før han på spørsmål fra Hella om når han sist vant et travløp dro til med følgende svar:

– Jeg husker ikke navnet på ungene mine engang, så jeg husker jo ikke det!, smalt det fra Tharaldsen før han satte latterdøra på vidt gap.

Lille Odin kom altså ikke til start i travløp før torsdagens batalje i Skien, åtte år gammel. Siden januar har den dyktige travfamilien fra Arendal møysommelig bygget opp vallaken, og inntrykket man satt igjen med etter debuten var at det ikke blir det siste humørfylte seiersintervjuet Harry kommer til å levere dette året. Etter et tiltalende prøveløp på hjemmebanen Sørlandets Travpark fremsto Lille Odin i enda bedre skikk torsdag kveld.

– Han har gått og spist rundball siden han var to år. Det har vært uheldige omstendigheter rundt eieren, og hesten har bare blitt gående, forklarte Tharaldsen om hestens sene debut som løpshest før han engasjert la til:

–Folk må kjøpe hester, det er gørrgøy!

Akkurat det budskapet kom fra hjertet.

Seier torsdag ble det også til sørlandshesten Dag Eldmi. Den seks år gamle hoppa som eies av Tina Marie og Audun Kolstad fra Hamresanden tok årets andre seier da hun etter en strålende sluttspurt fra køplass slo kloa i lederhestene oppunder mål. Vinnertiden ble 1.30,4a/2100 meter.