Fra Jerv til Fløy

KRISTIANSAND: Fløy er svært godt fornøyd med å sikre seg 21 år gamle Jakob Toft på ettårskontrakt. Han blir dermed andremann som melder overgang fra grimstadklubben foran kommende sesong, etter at midtstopper Nils Petter Andersen ble klar i november.

Fakta: FAKTA Jakob Erzeid Toft Født: 29.4.1996 Posisjon: Spiss Høyde: 194 cm Nåværende klubb: Fløy IL Tidligere klubber: Lyngdal og Jerv

Coach Nikola Trajkovic har følgende å si om nysigneringen:

- Toft er en veldig god spiller med masse potensial. Han er fortsatt ung og kan utvikle seg til å bli en toppspiller i Fløy. Fysisk er han veldig sterk og han er høy med sine 194 cm på strømpelesten. En teknisk spiss som beveger seg smart. Vi får inn en annen spisstype enn hva vi har i Lasse og Dardan, så han vil bli et veldig bra alternativ for oss på topp.

Jakob Toft har de siste ukene trent med Fløy og spilte også den seneste treningskampen mot RIL, hvor han bare brukte ti minutter på å sette ballen i mål. Spissen selv er glad for at overgangen endelig er i orden.

- Det føles veldig bra å skrive under for Fløy. Det blir en spennende sesong og jeg tror vi kommer til å gjøre det bra. Jeg har veldig sansen for Nikola (Trajkovic), han virker veldig dyktig. Hvis vi kan holde oss skadefrie i sesongen og fullføre det opplegget han har lagt opp til, så tror jeg vi kan gjøre det veldig bra i PostNord-ligaen, forteller Jakob Toft etter dagens trening i Sørlandshallen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Han beskriver seg selv på følgende måte:

- Jeg er en sterk spiss som er god feilvendt og god i lufta. Og så er jeg en god avslutter innenfor 16-meteren. Jeg scorer mye mål.

Førtse mulighet til å bli bedre kjent med spissen er i treningskampen mot EIK lørdag 3. mars kl 13.00 i Sørlandshallen. Hold av datoen og ta turen når Fløy skal møte divisjonskollegaen fra Egersund.