Våg-spiller landslagsdebuterte

FRANKRIKE: – Det var utrolig gøy å spille for Norge! Denne opplevelsen var rett og slett fantastisk og dette kommer jeg til å huske lenge, sprudler Kristian Gyberg, som fikk godt med spilletid i begge kampene.

Norge tapte 28-31 i fredagens kamp mot Frankrike, etter å ha ledet til pause. Kristian scoret to mål i den kampen.

– Vi spilte en bra førsteomgang, men vi bommet litt for mye i andreomgang og Frankrike dro i fra oss på slutten. Vi hang ganske bra med i kampen og jeg følte at denne matchen kunne vi fort ha vunnet, sier Kristian.

Terje Gyberg

Bra i forsvar

I lørdagens kamp, mot samme motstander tapte Norge 21-27, etter å ha ligget under 7-14 til pause. I denne kampen bidro igjen Kristian Gyberg med to scoringer. Landslagstrener Kristoffer Froestad fortalte til handball.no etter kampen at han var fornøyd med måten de norske guttene stod opp i forsvar i andre omgang:

– Vi fikk mye ut av kampen i dag, rent utviklingsmessig. Da guttene klarte å komme inn i igjen i kampen var de helt på høyde med franskmennene.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Terje Gyberg

Vil bli sterkere

- Jeg synes innsatsen min var helt grei begge kampene, oppsummerer Kristian og legger til:

– Jeg følte vi var på høyde med Frankrike både fysisk og spillemessig. Etter denne opplevelsen har jeg lyst til å bli enda sterkere som håndballspiller, avslutter Kristian, som vil få flere muligheter til representere Norge i tiden fremover.

Les også:

Kristian fra Våg på landslaget

Norges Håndballforbund