Idrettselever på surfetur

SOLA: En kjølig høstvind møter VG3-elevene fra Kvadraturen videregående skole mens de får utdelt fullt utstyr til surfing, dvs. våtdrakt, tynne sko, hansker og hette. I tillegg til et langt surfebrett, også kalt long board.

Hva venter oss? Hvordan kommer dette til å gå? Kommer jeg til å fryse? Er surfing vanskelig? Slike tanker får nok de fleste.

I samlet flokk går vi med hvert vårt brett under armen nedover sanddynene til den fantastisk flotte Hellestø-stranda. Bob, en rutinert surfer fra California, kjører en kort, men grundig nok, opplæring både med tanke på sikkerhet og teknikk. Deretter er det bare å komme seg ut i bølgene!

Benjamin Vium Olesen

Kaldt? Ikke i det hele tatt. Det er fascinerende hvor effektivt en våtdrakt holder deg varm. Den neste halvannen timen er fylt med latter, gledeshyl og begeistring blant elevene. ”Dette var jo kjempegøy!”, ”jeg håper vi skal surfe mer i morgen” kunne man stadig høre.

Mariell Bergem Aateigen

Alle surfere kjenner til det å ligge og padle på brettet og vente tålmodig på den ”rette bølgen”. Allerede i løpet av den første økten er det flere elever som får oppleve det fantastiske adrenalinkicket når du kjenner kraften fra bølgene akselerere deg fremover – du kommer deg opp, holder tyngdepunktet lavt og barer surfer på bølgen. Og om ikke man står på brettet, så får man langt på vei samme følelsen når man ligger på brettet og bølgen pusher deg fremover. Mestringsfølelsen er stor!

Surfing er en aktivitet ungdommer i Kristiansand sjeldent prøver seg på. Det innebærer litt transport å komme seg til gode surfestrender, og siden bølgene er best enten før eller etter sommeren, er mistanken om en kald opplevelse sikkert også en barriere. Det er derfor utrolig gøy å ta med elevene på en slik aktivitet hvor mange kommer ut av komfortsonen sin. De får prøve seg på noe de kanskje aldri ellers hadde prøvd, og så er det jo gjerne slike opplevelser sammen med gode klassekamerater, som man virkelig kommer til å huske i fremtiden.

Video fra turen:

Filming: Benjamin Vium Olesen, redigering: Adrien Le Gall

Dagen etter innledet vi med en tur til Frafjord, hvor elevene prøvde seg på SUP (stand up paddle) og kajakk i fantastiske omgivelser. Vi er heldige som bor i et land med så flott natur! Denne aktiviteten i en blikkstille fjord med fjell på hver side var ren idyll, nesten som meditasjon. På ettermiddagen var det ut og surfe igjen.

Benjamin Vium Olesen

Dette er eksempler på ekstremsport som elevene på idrettslinja på Kvadraturen videregående skole får prøve seg på. Vi ønsker at elevene hvert år gjennom et tre års løp skal utfordres på flere slike aktiviteter hvor de må ut av komfortsonen sin. Denne gangen var vannsport fokus. På VG1 er for eksempel klatring og rappellering i fokus. På idrettslinja vår satser vi først og fremst på breddeidrett. Vi brenner for allsidig fysisk aktivitet og tror på at denne variasjonen er gull verdt for elevene, både her og nå og resten av livet.