6000 timer ligger bak Tjomsland-suksessen

KRISTIANSAND: Fra sin base på Sørlandets Travpark har stortreneren Øystein Tjomsland de siste årene trent frem og formet den ene topptraveren etter den andre. Den tifoldige millionæren Tekno Odin er foreløpig den største stjernen fra sørlendingens hånd, men at nye superindivider vil komme også i fremtiden, er kvalifiseringene til søndagens Derby- og Kriterie-finaler et glassklart bevis på.

Tjomsland sendte 12 tre- og fireåringer fra sin stall til start i klasseløpsforsøkene, og kvalifiserte ti av dem til finalene - en bragd langt utover det vanlige. Fremgangene er ikke basert på tilfeldigheter, og den forskningsbaserte treningen som 47-åringen fra Søgne legger til grunn i sitt arbeid har vekket stor interesse også hos fremtredende trenere innen humanidretten.

Eget system

– Jeg har bygget opp mitt eget system gjennom snart 20 år, basert på puls- og laktatmålinger. På denne måten klarer jeg lettere å nivåsette utøverne, og nøkkelen ligger i en kontinuerlig tilpasning til hvert enkelt individ, forteller Tjomsland.

Hestene, eller utøverne som Tjomsland insisterer på å omtale dem som, lever på alle måter som enhver toppidrettsutøver på to bein, med alt hva det innebærer av tøff trening og restitusjon. På bare 96 uker former stortreneren unghestene fra talentfulle juniorer til topphester som kjemper om millioner av kroner i de største løpene når høsten kommer.

– Jeg får som oftest unghestene inn på stallen i september-oktober som åringer. Rundt regnet har hver av hestene cirka 600 treningstimer i kroppen når de skal ut i finalene på søndag, 200 av disse er det jeg kaller sone 3-trening og høyere. Det betyr i praksis at de får omtrent 2,5 timers trening med høy intensitet i uka, i tillegg kommer mange timer med lavintensitetstrening, styrketrening og restitusjon, forklarer championtreneren i sør. Sammenlignet med en toppidrettsutøver på to bein har Tjomsland noen ekstra utfordringer å hanskes med når han skal få ut makspotensialet hos sine hester. Den språklige barrieren er selvsagt, men også størrelsen på utøverne gir noen timer ekstra i tenkeboksen.

Mange utfordringer

– Det at vi trener hester som veier rundt 500 kilo byr på store utfordringer når det gjelder fare for belastningsskader. Derfor har jeg tilrettelagt treningsbanene for at de skal tåle denne treningsmengden, sier Tjomsland.

Like viktig som å kunne lese hestene gjennom målinger er stortrenerens trente øye for hvert enkelt individ.

– Det er ekstremt viktig for meg å kunne lese en utøver, se om den har friske bein, rytme og spenst når den trener. Samtidig tror jeg at jeg kan oppdage småskader i en tidligere fase enn mange andre. Små rytmeforandringer kan ofte sees tidligere på målingene enn hva man kan bare med det blotte øyet, mener Tjomsland, som også påpeker viktigheten av hestens mentale tilstand.

– Hesten må ha det harmonisk, det mentale må være på plass. En slik harmoni vil den finne med tilpasset trening, forteller mannen som selv har vunnet 1694 løp i sulkyen så langt i sin karriere.

Håper på triumf

Søndag kl. 12.45 starter alvoret for Øystein Tjomsland når han sender ut Kristiansand-hesten Thankful i Hoppekriteriet. Kl. 16.15 avrunder han Klasseløpshelgen bak en av de store Derby-favorittene, Philip Ess.

– Jeg håper selvfølgelig på en seier eller to, men man må huske på at det er enormt små marginer som avgjør disse storløpene. Pallplasseringer er bra det, men det er klart at vi går for å vinne noen av finalene, understreker Øystein Tjomsland.

På søndag skal 6000 timer få sitt utløp på noen små minutter.