Løpsfest i Vennesla

VENNESLA: Flott løpsvær og kjempestemning preget årets løp som også var det 30. i rekken. Innsatsen var som alltid på topp hos deltakerne, fra Trimeriets smittende humør under oppvarmingen til de minstes sprudlende iver under «Minirunden».

Camilla Nygård fra Vindbjart ski og 7. trinn ved Hunsfoss skole må nevnes spesielt etter lørdagens arrangement. Hun har slitt med et komplisert brudd i armen i snart ett år. Nylig måtte hun igjen få på gips, men dette stopper ikke den tøffe jenta. Hun deltar både på fellestreninger og gjennomfører egentreninger til tross for skaden. Det er selvsagt begrensninger og hensyn hun må ta, men hun setter seg ikke ned og synes synd på seg selv. Når for eksempel resten av skigruppa går på rulleski, tar hun på seg joggeskoene.

Denne lørdagen fikk hun belønning for innsatsen: 1. plass blant jentene i Skolekampen og seier på stafetten for 7. trinn sammen med laget sitt fra Hunsfoss skole. Gratulerer – vel fortjent!

Resultater Sentrumsløpet Resultater Skolekampen Resultater stafettene

Se flere bilder her:

