Marerittåpning ødela for Fløy

KRISTIANSAND: Trøsten er at Fløy fortsatt er over nedrykksstreken, men Vidar er nå hakk i hæl.

Åpningen på denne kampen ble den verst tenkelige med to baklengs på de første fem minuttene. Etter en hissig Fløyå-pning scoret Vidar på sitt første hjørnespark der Andreas Hoppestad ikke klarte å holde en Vidar-heading, og Stavanger-laget banket returen opp i nettaket.

Like etter var Omar Markovic uheldig, og klarerte rett til en Vidars-spiller som scoret scoret på et skudd som Hoppestad ikke fikk en hånd på.

En verre åpning var det ikke mulig å få, men Fløy spilte seg sakte med sikkert inn i kampen, og spilte meget bra fotball i lange perioder resten av omgangen. Overtaket resulterte i flere gode sjanser, og tre hundreprosentsjanser ved Lasse Sigurdsen (to) og Christoffer Myhre. Så helt mot slutten av omgangen scoret Vidar på nok et hjørnespark etter flere diskutable dommeravgjørelser i forkant

Og andre omgang startet i samme stil som første omgang da John Olav Norheim i et klareringsforsøk skjøt ballen ned i hjørnet for egen keeper. Etter dette hadde Vidar et par kjempesjanser til ytterligere å øke ledelsen etter dødballer.

Deretter hadde Fløys Henrik Andersen et meget bra frispark før Fløys Dardan Dreshaj var meget nære å redusere etter glimrende kontringsspill av Fløy. Jakob Ertzeid Toft var også meget nære ved å score da han headet mot krysset, men Vidars beste, keeper Bjarte Egeland, varr oppe og fistet ballen til corner.

Etter 65 minutter la så Vidar på til 5-0 etter klareringsfeil. På 5-0 er selvsagt kampen avgjort, men Fløy produserte store sjanser utover omgangen.

Vidar vant likevel en meget fortjent seier, selv med sjanseovervekt til Fløy. Klubb 22 kåret fortjent John Olav Norheim til dagens Fløyspiller. Best på Vidar var så desidert keeper Bjarte Egeland, og ellers imponerte Ingvald Hagunset og Daniel Berntsen.

Med dette resultatet spisser det seg enda mer til i bunnstriden. Vard Haugesund er nok i realiteten nede, mens Vidar nå ligger ett poeng bak Stjørdals Blik, som tapte for KFUM Oslo, og to poeng bak Fløy, som ligger på plassen over nedrykk.

Fløys lag: Hoppestad, NP Andersen, Naglestad, Markovic, Wichne, H Andersen, Norheim, Myhre, Dreshaj (Fredriksen 66. min) Hallandvik (Toft 46.) og Sigurdsen ( Dahlum 73.)

Vidars lag: Egeland, Westlye, Randulff, Berntsen, Halgunset, Haaland (Lothe 69.), Ekeland, Danielsen, Høvring, Klemetsen Jakobsen (Jæger Landsnes 60.) Thioune (Thornes 83.)

Vidars målscorere: Georg Andre Danielsen ( 3.) Jostein Ekeland (5.) Daneil Berntsen (45.) Selvmål (47.) og Christian Jæger Landsnes ( 63.)

Tilskuere: 150

Dommer: Martin Berg (Hunstad - Bodø)

Gule kort: Torje Wichne ( Fløy) Emil Randulff (Vidar)