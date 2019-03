Sørlandstrio med rekordtider

STAVANGER: Pål Myhren Kristensen fra Arendal Skøiteklubb perset på sine tre øvelser og melder følgende: – Jeg er mest fornøyd med 500 m lørdag, der jeg gikk på 36.14 sekunder, som er pers med åtte tideler. Seinere på dagen gikk jeg 1500 meter noen spesielle forhåpninger men ble positivt overrasket der jeg perset og fikk tiden 1.54,91.

Kristensens nye pers på 500 meter er for øvrig den nest beste tid av en sørlending på denne distansen noensinne. Han melder videre:

– Søndag gikk jeg 1000 m der jeg stanset alt fra start og knallet til med en 25,97-runde. Det ble litt tungt på siste runda, men jeg hadde et bra utgangspunkt så jeg kom inn til tiden 1.12,08, som er en kjempers! Så dette har vært en super helg!

For ei uke siden var Kristensen i aksjon i et norgescupstevne, også det var på Sørmarka Arena i Stavanger.

For andre gang denne sesongen kom han da under 37-tallet, da han vant kombinert junior- og seniorklasse med pene 36,92 i kamp med de løperne som ikke deltok i world cup i Salt Lake City. Han viste gode takter som sprinter da han i tillegg gjorde 1.14.36 på 1000m, hvor han ble femmer i Stavanger.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Sindre Baas – en god allrounder

Sindre Baas fra Dølemo IL stilte også i uEgo Rekordløpet i helga. Lørdag gikk han 500m og 1500m. Her fikk han 37,11 og 1,52,00. 500m var personlig rekord, og 1500 var lavlandspers.

Eivind Flensborg

– Begge var gode løp, og fornøyd med dem. Søndag gikk jeg 1000m og 3000m. Her gikk jeg 1.12.3. Hadde ein veldig dårlig andresving, likevel gikk det veldig bra. Hadde nok inne 1,11,6, men var veldig fornøyd med 1,12,3, forteller Baas.

På 3000m gikk jeg 4x30 lav runder, så sprakk jeg, det holdt til 4,00,44 det var solid personlig rekord, på en distanse jeg hadde 4,08 i pers på.

Årsbeste før helga:

500m-38.05 1000m-1,14,45 1500m-1,54,5 3000m-4.08,5

Denne helga:

500m-37,11 1500m-1,52,00 1000m-1,12,3 3000m-4,00,44

– Alt i alt er jeg veldig fornøyd med helga. Jeg har hatt problemer med ryggen denne sesongen, en skade jeg pådro meg i november. Jeg skal på MR om to uker, håper å få noe svar der. Jeg ar ikke fått trent optimalt, så denne helgen var en stor opptur, etter en litt trøblete sesong. Det gir veldig motivasjon for neste år. Da jeg håper å ta enda et steg, sier Baas.

Sist helg var Baas like bak sin treningskamerat Pål Myhren Kristensen på 1000m med 1,14,45 og kom helt ned i 1.54.65 på 1500m. Dette ga to sjetteplasser. Baas gjorde også 500m (38,31) og 5000m på 7.18.82. Han har nå de to siste årene kvalifisert seg til 10000m i NM allround og viser klart at han har gode forutsetninger for allround.

Tilbake etter langvarig skade

Baas’ 18-årige søster Vilde har gjennom flere sesonger vært blant landets beste årgangsløpere.

Privat

Under det første norgescup stevnet i oktober 2017 kom hun for første gang under 43 sekunder da hun gjorde pene 42,79. Mye tydet på at hun ville få en flott sesong med mange fine oppgaver.

Men kort tid etter dette ble hun dessverre stygt skadet i det ene beinet under trampolinetrening hjemme i Dølemo og har måttet bruke lang tid til å trene seg opp igjen. Hun brukte bl.a. mye tid på sykkel i sommermånedene og mistet aldri målsettingen om å komme tilbake som kanskje den mest talentfulle jenta fra Sørlandet de siste årene.

Før jul 2018 gjorde hun sine første starter på 500m og 10000m og gjorde da tider på 44 sek og 1.31 sek har, men har siden jobbet godt i treningsarbeidet på kunstisbanen i Arendal og var ganske optimistisk for forrige helgs norgescupstevne.

I Stavanger perset hun to ganger på begge sprintøvelsene. Lørdag gjorde hun 42,73 og ble firer i samleklassen junior/senior og treer på 1000m med solid pers 1.27.53. Søndag fulgte hun opp med 42.50 (3-plass) og 1.27,05 (3-plass).

Det er verdt å merke seg at hun var nest beste juniorløper (19 år/yngre) på de tre siste startene blant mange deltakere i stevnet i Stavanger.

Hun var meget fornøyd med resultatene og merket spesielt at teknikken satt mye bedre på 1000m enn før hun fikk skaden for 17 måneder siden.

Hun er veldig klar på at hun vil gjøre gode forberedelser treningsmessig foran sesongen 2019/2000, og at hun håper på muligheten til å få sjansen til å delta for Norge i internasjonale stevner for juniorer.

Denne helga perset hun på samtlige fire distanser under uEgo Rekordløpet i Stavanger. Hun sier seg meget godt fornøyd med følgende tider:

500m: 42.22

1000m: 1.22.91

1500m: 2.12.95

3000m: 4.50.41