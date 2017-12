Nær 150 deltakere i Refleksløpet

KRISTIANSAND: I Refleksløpet løper man ei 3,9 kilometer lang rundløype med hodelykt og følger refleksene i skogen og i løypa. Starten gikk klokken 18.00 for dem som ville løpe på tid.

Årets utøver i Terrengkarusellen ble kåret på årsfesten ved Tangen videregående skole. Det var Enny-Karin Vindheim. Kriteriet for å være med på årets utøver er at man har gjennomført 15 karusell-løp pluss to andre løp.

Lokalsporten tok en prat med vinneren av herrreklassen og vinneren av dameklassen. Vi snakket også med to deltakere og med arrangøren.

Marius Engeland (27), vinneren av herreklassen

Hvordan var løpet?

– Det var relativt greit og ikke tungt. Jeg presset meg en del, og det var litt hardt.

Var det viktig å løpe strategisk og lurt?

– Nei, ikke spesielt. Det var viktig å holde jevnt og høyt tempo. Og så var løypeprofilen variert, med litt opp og litt ned.

Hva satte du pris på ved dette løpet?

– Det er første gangen jeg løper Refleksløpet. Det var gøy å løpe i mørket med lykt. Og løpet var spennende!

Hva er fascinerende med løp i Baneheia?

– Det er veldig fin natur her. Det er fine grusstier og fine veier.

Anne-Kari Borgersen (46), vinneren av dameklassen

Hvordan la du opp løpet i dag?

– Jeg åpnet litt for hardt, og det merket jeg i begynnelsen, spesielt i første bakke. Ellers løp jeg fort.

Hva synes du om løypa?

– Den er kjempefin, og det er variert terreng. Det er litt artig å løpe med hodelykt, og å møte alle refleksene i løypa. Det er litt vanskelig å løpe i mørke i terrenget. Det var litt kaldt.

Hvordan blir vi inspirert til å løpe?

– Det er viktig at vi har et godt løpetilbud i Vest-Agder. Og så bør man trene og være positiv. Terrengkarusellen er kjent for å ha et inkluderende miljø. Alle er velkomne her!

Hvorfor trives du godt med løping?

– Det er flere ting. For det første får man frisk luft. Dernest kommer man seg i bevegelse. Og så er det herlig å være ute i terrenget og i naturen.

Dag Danielsen (66), deltaker

Hva gleder deg ved dette løpet?

– Det er koselig og gøy å løpe. Det er fint å være ute i mørket. Vi har et flott terreng i Baneheia. Og det er alltid hyggelig å være her.

Er det viktig å være i form gjennom hele sesongen?

– Ja, og det er en del av min livsstil. Så det betyr mye med trening og løp!

Hva synes du om dagens løp?

– Jeg har løpt dette løpet før, og det er like spennende hver gang! Det er gøy med hodelykt, og det er også artig med alle refleksene i løypa. Opplegget er for øvrig helt fantastisk!

Audun Kjøstvedt (73), deltaker

Hva slags forventninger har du?

– Jeg vil forsøke å ikke gli noen steder. Det er glatt for tiden, og jeg bruker piggsko.

Er motivasjon og trening viktig gjennom sesongen?

– Ja, det er det alltid. Jeg har trent i 50 år og vel så det nå. Jeg vil fortsette med det til beina sier stopp!

Hva synes vennene dine om Terrengkarusellen?

– Flere av disse synes karusellen er forferdelig hard. Du kan ikke hvile i løpene, hvis du skal ha god tid. Og så er det gøy, koselig og sosialt.

Hva ønsker du å få ut av sesongen i 2018?

– Høydepunktet er nok å delta i veteran-VM i orientering i København!

Hva skal til for å komme i form?

– Man må trene mer og bedre.

Åge Holgersen (72), arrangør fra Utvalget

Hva forbinder du med Refleksløpet?

– Det er et kaldt høstløp. Før ble det kalt for Adventsløpet. Men så valgte vi å bytte navn, og da ble det Refleksløpet siden man løper etter reflekser. Det går alltid i slutten av november. Det har gått greit å avvikle løpet hvert eneste år!

Hvordan er det å løpe i mørket?

– Det er spennende. Man må bare ha med seg hodelykt.

Hva gjør dere i dag?

– Vi tar opp utstyret og teltet. Og vi merker løypa. Vi begynte med dette fra klokken 14.00 i dag. Vi demonterer utstyret når løpet er ferdig. Og så har vi vafler, gløgg, klementiner, fakler, bål, julenisse og gaver for årets sesong. Vi har også deltakerpremie her i dag!

Hva bør vi orientere oss om fremover av nye løp?

– Nyttårsløpet er neste løp, og det går på nyttårsaften. Det er i Tresse i år, og man kan jo forberede seg med trening og løping om man ønsker det. Nyttårsløpet er siste løp i karusellen for 2017, og så begynner vi opp igjen i mars!