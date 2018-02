Norgescup-poeng til kristiansander

OSLO: Med det ble hun blant de 30 beste som får norgescup-poeng – en sterk prestasjon!

– Jeg var litt usikker på formen før helga og var derfor veldig spent. Jeg er veldig fornøyd med alle rennene i helga og er fornøyd med fremgangen fra i fjor, sier Tuva.

Neste store renn er junior NM i Steinkjer 2.-4. mars. Tuva gleder seg til dette, og håper å fortsette den flotte fremgangen!

Tuva i fine klyv opp den knallharde "Hellner-bakken"

Kristine Amundsen og Per Kristian Gauslaa leverte også sterke klassisk løp søndag. Kristine ble nr. 32 i 18-årsklassen, kun tre sekunder unna å bli blant de 30 beste som får norgescup-poeng. Per Kristian leverte også et sterkt løp og ble nr. 36

Privat

Fra Oddersjaa deltok også Kaja Ausland, Ole Gunnar Lund Jensen og Erlend Lindland Sletten. Martin Mollestad skulle deltatt, men måtte dessverre trekke seg på grunn av sykdom.

Privat

Norgescupen har denne helgen samlet rundt 1200 skiløpere mellom 17 og 20 år til VM-løypene fra 2011. Det sportslige nivået er enormt høyt, det samme kan nevnes om et proft arrangement med god stemning og mye publikum langs løypene. Dette gir stor inspirasjon til løperne som er med, det bør også være med å inspirere yngre løpere som ser at vi har juniorløpere i klubben som hevder seg blant de beste i Norge.