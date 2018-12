Tusen takk, Thor Hansen!

MINNEORD: Jeg skriver er, og ikke var, da det fortsatt gjelder.

For snart sju år siden fikk Thor beskjed om at han hadde tykktarmskreft. Legene i Los Angeles sa han trolig hadde seks måneder igjen å leve. Jeg sa da muntert at hvis jeg kjente Thor rett, så ville det bli seks år og ikke seks måneder. Først håpet jeg at jeg ville ha rett, men i det siste fryktet jeg det. Han ble selvsagt bare mer og mer syk. Men han holdt motet oppe på en måte som en bare kan berømme. Han hadde alltid en kommentar med snert i og et smil på lur. Det er det jeg vil huske best fra Thor, at han praktisk talt alltid var i et fantastisk humør.

Jeg har kjent Thor i 12-13 år, men det var først da jeg flyttet til Las Vegas i 2009, at vi ble veldig gode venner. Det var jo Thor som var mannen bak det meste og som gjorde at jeg både dro dit og ble boende der. Han fikk meg med på High Stakes poker og han var mannen som jeg alltid kontaktet da jeg bodde i USA (til 2015). Han var en miks av god venn og reservepappa.

I Norge har Thor vært kjent som Gudfaren i pokermiljøet. Han er den eneste nordmannen med to WSOP-titler (VM i poker) og han var på sitt beste trolig verdens beste pokerspiller. Det er ingen, inkludert Thor selv, som har eller hadde noen idé om hvor mange millioner Thor vant i poker. I det hele tatt så var Thor nesten perfekt. Han var ekstremt god til å spille alle typer spill, som biljard og golf og han hadde et hode som ingen andre. Og før kreften så hadde han aldri vært syk. Aldri!

Sist jeg så Thor var under NM i poker utenfor Tønsberg. Jeg hadde med rullestol fra Kristiansand så han kunne bli trilt rundt. Han orket ikke å gå lenger grunnet alle svulstene på lungene. De siste gangene jeg snakket med ham, orket han nesten ikke å snakke. Det har vært forferdelig tungt å se hvordan en man er så inderlig glad i, bli spist opp av en brutal sykdom. Han orket ikke å spise og drikke, og hadde det forferdelig på slutten. Det er uendelig trist å miste denne fantastiske mannen, men det var kanskje riktig tid for deg til å kaste inn håndkleet. Hvil i fred, du verdens beste Thor!