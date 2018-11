Bronsefeiring for Vågsbygd Karateklubb

OSLO: Denne helgen ble det avholdt lag-NM og norgescup i karate. Vågsbygd Karateklubb var eneste klubb fra Sørlandet og stilte med 11 håpefulle utøvere.

Mesterskapet ble arrangert av Sakura Karateklubb i Voksen Idrettshall i Oslo. Det var totalt 138 påmeldte utøvere fra hele landet som konkurrerte i både kata og kumite. For de fleste av utøverne fra Vågsbygd Karateklubb var dette første gang de har deltatt i et norgesmesterskap, og alle gikk noen meget gode kamper som viste at de hører hjemme på dette nivået.

Utøverne fra Vågsbygd Karateklubb deltok i kumite lag og kumite åpen klasse. Kumite lag er en konkurranseform der to-tre utøvere på et lag konkurrerer med et annet lag om å vinne fleste mulig kamper. I denne konkurransen stilte sørlendingene med tre lag, og alle kom hjem med bronsemedalje. Mest spennende var nok bronsefinalen i gutter 14-15 år der Vågsbygd møtte Tiger Karateklubb, som har et veldig sterkt kumitelag. Etter de første to kampene var stillingen 1-1, men i den siste kampen vant Vågsbygd med god margin da Sander Sletten slo sin motstander 6-0.

Morten Salvesen

Sander fikk også en individuell bronsemedalje i åpen klasse 14-15 år. Åpen klasse vil si at alle i aldersgruppen møter hverandre i kamp uavhengig av vekt. Det var en imponerende prestasjon av Sander, med tanke på at dette var den største klassen i dette mesterskapet med hele 18 påmeldte deltakere. Mange mener nok åpen klasse er den gjeveste klassen å vinne.

I følgende klasser fikk sørlendingene med seg bronsemedaljer:

Kumite lag kvinner 12-13 år

Jenny Jarnes

Amalie Fidjeland

Kumite lag kvinner 14-15 år

Lea Hauge

Tiril Kristiansen

Kumite lag menn 14-15 år

Aleksander Andersson

Storm Skivik

Sander Sletten

Kumite individuelt åpen klasse