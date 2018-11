På medaljejakt i kettlebell maraton-VM

Vi gleder oss veldig mye til å stille i vårt tredje VM i kettlebell maraton. Vi stilte med et norsk lag i Danmark i 2016, i Italia i 2017 og i år går turen til Spania.

Ca 250 deltagere fra 21 land stiller i år, og alle skal løfte kettlebell i enten 30 eller 60 minutter uten stopp.

Norge stiller i år med amatører, veteraner og eliteløftere, og alle har vært gjennom en streng kvalifisering for å få plassen på landslaget.

Privat

Vi er 13 personer på det norske laget i år.

Andreas Jakobsen, Kirsten Tønnessen, Arne Ramsland, Inga Johannsdottir og Belinda Øvland, Karen Zuleta fra Farsund, Jostein Ruud fra Toten, Jorunn Haver Figenschou fra Sirevåg, Linda Harstad fra Frei, Karl Fredrik Johannessen, Monika Fiske og Kristina Fiske Åsgård fra Sunndalsøra, og Charlotte Aafløy Lundeberg fra Tokke.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Sporten vokser for hvert år, og kampen om medaljer blir tøffere og tøffere. Vi løfter kettlebell, kulevekter med et håndtak, som blir presset, eller rykket over hodet, i enten 30 eller 60 minutter uten stopp, setter man ned eller gjør feil, blir man diskvalifisert. Her gjelder det å løfte raskt og presist. Den som får fleste repetisjoner stikker av med seieren.

Og det krever en svært stor utholdenhet og mental styrke for å gjennomføre settene. Evne til å tåle smerte og total utmattelse, og likevel holde seg på bena, og fortsette å løfte.

Men det er denne kampen som gjør sporten og konkurransene verdt å kjempe, og det er pfte euforisk glede når tiden er bestått.

I årets VM, som er 23.-25 november i Spania, skal vi få vist oss frem og kjempe mot og med de beste i verden. Og atter en gang vise at Norge i rødt, hvitt og blått er i verdens eliten innen kettlebell maraton sport.