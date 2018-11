Stig Remnes til minne

Stig var en kjent og kjær person for mange, spesielt i lokalfotballen på Agder.

Stig var en ivrig Arsenal supporter, og reiste ofte til England for å se kamper på Emirates Stadium. Når han ikke var i London, så han oftest kampene på Harveys her i Kristiansand. Turene til London var også de eneste gangene han gikk glipp av Starts hjemmekamper på Sør Arena.

Borteturer med Start ble det også mange av gjennom årenes løp. Høydepunktet var kanskje bortekampen mot Godset i 1999, da Terje Leonardsen sikret seieren på overtid, som sikret opprykk til Tippeligaen. Ikke alle borteturer var like spennende, som da Stig overtalte meg til kjørte til Sandefjord i slutten av juli i 2002, for å se IK Start spille en betydningsløs treningskamp.

Privat

Vi var fem tilskuere på stadion, og det var ikke en journalist i sikte. Absolutt ingenting skjedde gjennom hele kampen heller, som endte 0-0. Det vi ikke visste da, var at vi fikk være vitner til at dagens Start-eier, Christopher Langeland, fikk spille sin eneste kamp for A-laget til IK Start. Det er en artig kuriositet for en inbitt supporter, og et fint bilde på hvor dedikert supporter Stig var!

Kretsdommer siden 2000

Det er nok som fotballdommer de aller fleste kjente Stig. Han tok dommerkurs og ble rekruttdommer før sesongen i 1999, og etter en sesong som rekrutt, ble han autorisert kretsdommer i 2000. Han likte godt å være dommer, og det ble mange kamper. Det var oppdrag fra Risør til Flekkefjord, men oftest på banene rundt i Kristiansand.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Stig sa aldri nei til å dømme en ekstra kamp hvis en kollega hadde forfall, eller når fotballkretsen ringte og spurte om han kunne ta en kamp på kort varsel. Han satte seg gjerne på bussen til Lillesand for å dømme J13, selv om det regnet.

Forutsetningene var ikke til stede for å bli en dommer på elitenivå. Stig hadde en medfødt hørselsskade, nedsatt syn på ett øye, og slet med overvekt i mange år. Motivasjonen og innsatsen for å dømme breddefotball var imidlertid upåklagelig. For ett år siden gjennomgikk han også en slankeoperasjon, og etter målrettet trening i forkant så bestod han for første gang løpetesten for dommere, før 2018-sesongen. Det var en skikkelig bragd!

Etter slankeoperasjonen gikk han mange turer for å komme seg i bedre form. Flere måneder på rad rundet telleverket 1.000.000 på skrittelleren hans. Stig var glad i rekorder og milepæler, og det var faktisk innenfor det som i dag kalles for e-sport, at han var en virkelig pioner.

Verdensrekorder i e-sport

Et søk på internett avslører at Stig Julius Natvig Remnes (delvis under aliaset Maxvell) innehar en lang rekke verdensrekorder i kjente gamle spill. De fleste til Commodore 64. Spilte du f.eks Bubble Bobble på Commodore på 90-tallet? Stig har den stående verdensrekorden! Kildene sier at Stig hadde minst 55 såkalte TG-rekorder.

Man kan ikke dømme over 1000 fotballkamper med slike forutsetninger, uten at det blir noen artige historier av det. Ganske mange faktisk. Stig likte å mimre om artige situasjoner på banen. For noen år siden, gikk han som assistendommer i 4. divisjon på Solsletta. Tidligere nevnte Terje Leonardsen spilte da for Tveit. Det kom en lang ball opp i banen, og Stig skulle følge med på offside-linja mens han løp nedover mot hjørneflagget. Han glemte å følge linja, og skrådde inn i banen. Leo fikk ballen på kanten, men ble nok noe overrasket da han også måtte runde Stig på utsiden, før han kunne legge inn.

Både gode og triste minner

De gode anekdotene er mange, men det er også en trist side ved Sigs bortgang. Han hadde sine utfordringer, og han opplevde dessverre at han ikke alltid ble inkludert. Han blei innimellom utsatt for baksnakking og kunne bli hakket på. Det skjedde på jobb, i egen klubb, og på fotballbanen.

Det at Stig valgte å avslutte sitt eget liv har skapt reaksjoner hos flere. Det har blant annet ført til at fotballkretsen sier at de vil jobbe mer aktivt med inkludering, for at det skal være en plass til alle i breddefotballen. Som trenere, utøvere og tilskuere på laveste nivå, må vi innse at ikke alle kan være toppidrettsutøvere, og vi kan med fordel vise enda mer toleranse for hverandre i lokalfotballen.

Til sammen dømte Stig over 1000 kamper for kretsen, fordelt på totalt 19 sesonger. Jeg tror jeg snakker for alle du kjente når jeg skriver: Takk for innsatsen Stig, vel blåst!

Stig ble bisatt i Oddernes Kapell fredag 9 november med sine nærmeste til stede. Søndag 9. desember ville han ha fylt 48 år. Da inviterer vi venner og bekjente fra fotballmiljøet og andre steder, til en hyggelig kveld i Stig sin ånd. Det blir DDE på anlegget og anledning til å dele gode minner og artige historier. Vi har fått låne eget lokale på Harveys fra kl 17-19. Hjertelig velkommen.