Tjomslands favoritter imponerte 

OSLO: Øystein Tjomsland opplevde nok en toppdag som travtrener da hans stallhester presterte enormt sterkt under andre dag av Klasseløpskvalifiseringene på Bjerke travbane i Oslo. Totalt kvalifiserte sørlandstreneren 10 av sine hester til finalene om drøye to uker. Best blant disse var utvilsomt forhåndsfavorittene Tangen Minto og Tangen Bork som begge tok imponerende triumfer fra tetposisjonen i sine respektive løp.

-En av de aller beste

I begge disse løpene satt toppkusken Tom Erik Solberg i sulkyen mens Tjomsland selv kusket sølvvinnerne Tangen Ove og Langlands Høvding. På seremoniplass etter Tangen Borks seier var assistenttrener Vilde Finsådal fra Finsland glassklar i sin omtale av sin øyensten.

– Tangen Bork er en veldig klok hest, og en av de aller beste jeg har jobbet med, fastslo den dyktige oppasseren med lang fartstid bak seg hos Team Tjomsland.

Nytt gir til finalen

Kusk Tom Erik Solberg fulgte opp den rosende omtalen av årgangens beste hest.

– Jeg synes han var bra i dag også, selv om han ventet litt på stallkameraten sin oppunder mål. Nå får vi et bedre spor i finalen enn i forsøket, og vi tester drapropper for første gang i karrieren da, røpet den utflyttede bergenseren. Drapropper er ørepropper med en snor som festes i enkelte hesters ører for at de skal høre mindre og dermed holde seg rolige under løpet. Med snoren kan disse proppene dras ut underveis i løpet dersom kusken føler at hesten trenger å være mer skjerpet og konsentrert.

Øystein Tjomsland har så langt kvalifisert 18 av sine hester til finalene av Kriteriet og Derby. Fredag kveld skal Søgne-trenerens siste håp i ilden, Jeffrey B.R. kan bli 19. hest i storløpsfinalene for 50-åringen.