Debuterte da RIL yppet seg mot Sola

KRISTIANSAND: Sola kom best i gang og ledet 2-0 i Sukkevannhallen. Men RIL-damene viste ingen respekt for sine motstander og etter 20 min ledet de grønne 10-7. Etter noen utvisninger til hjemmelaget jevnet kampen seg ut, men Randesund fortsatte å score jevnt og trutt og gikk til pause med en meget sterk 16-15-ledelse.

Starten av 2. omgang var jevn og etter nesten 40 minutter sto det 20-20. Men derifra og ut var gjestene best og vant 37–29. For hjemmelaget var det spesielt gledelig at kantspillerne Anna Norum og Vilde Strandli satte alle skuddene sine. I tillegg hadde vi med to unge debutanter som begge scoret et mål hver og kom meget godt fra det, nemlig 16-åringene Helene Bakken Damsgaard og Celine Lyngholt Odland.

Randesunds hovedtrener Kjetil Tveit understreker:

– Med tanke på at vi kun har hatt én måned på å sette sammen et helt nytt lag, var dette oppløftende. Vi ser at det er et spennende potensial i denne spillergruppen, men målet er fortsatt å overleve i en tøff 1. divisjon hvor tre av elleve lag rykker ned.

PS! Toppscorere på Sola var Kaja Horst Haugseng og Pia Tomine Gundersen Furu, begge med seks mål hver.

