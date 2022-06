Helgens konkurranse i den polske byen Poznan blir den første internasjonale konkurransen med den nye landslagssjefen Mark Emke, og de norske utøverne får sin internasjonale sesongdebut med Birgit Skarstein i spissen.

De norske roerne kommer til å konkurrere i fire internasjonale regattaer i år, to verdenscuper, EM og VM, så dette er en viktig regatta på veien mot sesongens hovedmål som er VM i september.

To av roerne som skal ut i aksjon i Polen er Oda Aagesen og Oskar Sødal fra Kristiansand Roklubb.

Aagesen og Sødal på plass

Oda skal ro dobbeltsculler i lettvektsklassen, sammen med Maia Lund fra Bergens Roklubb. Maia har blant annet en fjerdeplass fra EM tidligere.

Maia og Oda har brukt våren godt på å samkjøres i den nye båtkonstellasjonen. De har vist gode tendenser under testløp på treningsleir i Portugal og i Årungen-regattaen. Det blir en spennende internasjonal debut for denne båten som ikke har rodd sammen internasjonalt siden de deltok i u23-VM i 2017.

Denne båtklassen har hatt stor utskiftning etter OL i Tokyo. Maia Lund har gått tilbake til lettvektsklassen etter at hun var en del av dobbeltfireren som nesten kvalifiserte seg til OL i Tokyo.

Dette er tidspunktene Oda og Maia skal ro i Polen, om de når helt til finalen:

Forsøk: fredag, 11:15-11:25

Oppsamling: fredag, 15:15-15:20

Semifinale: lørdag, 12:05-12:10

A-finale: søndag, 11:53

B-Finale: 09:30

Oda Aagesen skal konkurrere i lettvekt dobbeltsculler sammen med Maria Lund fra Bergens Roklubb. Foto: Estela Re-Ma / Norges Roforbund

Oskar skal ro lettvekt dobbeltsculler sammen med Jens Holm fra Sarpsborg Roklubb. Disse to klarte en tredjeplass i verdenscup i fjor.

Oskar og Jens har konkurrert i samme båt tidligere og oppnådde en tredjeplass i verdenscup i fjor. Oskar og Jens har rodd sammen på trening, og trenger konkurransetrening for videre utvikling. Inkludert Lars Benske og Ask Tjøm, som også ror lettvekt dobbeltsculler, er de fire gode sparringpartnere for hverandre, og de jobber veldig godt sammen som et team med å løfte hverandre.

Det blir viktig å holde disse fire utøverne samlet på veien mot å danne den raskeste båten i EM og VM – og forhåpentligvis har vi en ny spennende norsk medaljebåt på sikt. I mesterskapene er det kun mulig å stille med en båt i hver klasse.

Dette er tidspunktene Oskar og Jens skal ro i Polen, om de når helt til finalen:

Forsøk: Fredag, 11:30-11:45

Oppsamling: Fredag, 15:25-15:30

Semifinale: lørdag, 11:15-11:20

A-finale: 12:08

B-Finale: 09:35

Oskar (foran) og Jens skal kjempe sammen i klassen lettvekt dobbeltsculler i Polen denne helga. Her avbildet fra verdenscupen i fjor. Foto: Bálint Czucz

Øvrige utøvere

De øvrige utøverne som skal ro i Poznan er: