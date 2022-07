Øystein Tjomslands Grisle Odin G.L. leverte et råsterkt løp som holdt til andreplass i norgesmesterskapet i Travparken. Tjomsland hyllet selv et annet ungt sørlandstalent etter løpet.

Hjemmetrener Øystein Tjomsland var storfornøyd etter at siste kapittel for årets Sommertrav ble skrevet. 51-åringen kusket sørlandsoppdrettede Grisle Odin G.L., og ville ikke gi seg uten sverdslag mot storfavoritten Odd Herakles.

Til tross for et blytungt løp på utsida av den trefoldige norgesmesteren kjempet Grisle Odin G.L. tappert og var utvilsomt vel verdt sølvplassen han sikret seg.

– Grisle Odin G.L. kjempet strålende i dag! Å trave på utsida av en så god hest som Odd Herakles og være så tapper er rett og slett imponerende, sa Tjomsland etter løpet.

Kombinerer avl og konkurranse

Grisle Odin G.L. har de siste månedene vært svært mye benyttet i avlstjeneste, og det hører til sjeldenhetene at hingster kan kombinere slik virksomhet med konkurranse og likevel prestere på øverste nivå. Tjomsland travet svært fine 1.24,0a/2609 meter og fikk med seg 125.000 kroner i premiepenger.

Gir unge talenter muligheten

Lørdag utkjempet et annet sørlandstalent også en NM-strid i ponniklassen. 14 år gamle Cecilia Linn Vatnedalen Andersen fra Høvåg i Lillesand eier og trener shetlandsponnien Smedens Betty Boop sammen med sin lillesøster Emma Josefin Vatnedalen Ekhaugen (9).

Ved siden av skolen jobber tenåringen i stallen til nettopp Tjomsland i Travparken, og Søgne-treneren gledet seg over at hans unge arbeidstaker gjorde sine saker godt i årets viktigste løp.

Med Team Tjomslands gule hjelmtrekk kusket Cecilia Linn Vatnedalen Andersen (14) fra Høvåg Smedens Betty Boop inn til strålende tredjeplass i ponni-NM i Travparken. Foto: Hesteguiden.com

Fra et vanskelig 12. spor leverte Smedens Betty Boop og Cecilia, med det gule Team Tjomsland-hjelmtrekket godt synlig, et råsterkt løp og sikret seg bronsemedaljen etter en spennende oppløpsstrid.

– Cecilia er veldig talentfull som kusk, og har vist seg lærevillig i det daglige arbeidet. Å gi de unge sjansen både på arbeidsmarkedet og samtidig gi dem støtte til å oppfylle noen drømmer i løpssammenheng synes jeg er veldig viktig. Det er stas for teamet at det gule hjelmtrekket som de voksne kuskene som kjører for oss benytter også er synlig i ponniløp, fortalte Tjomsland.