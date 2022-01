UTØVERBLOGG: Jeg er veldig stolt og glad for utmerkelsen Årets montérytter på Sundbyhols Travbane for 2021, for jeg kjemper virkelig for å være en så bra versjon av meg selv som mulig. Det er ikke så lett bare å flytte til Sverige og skulle slå igjennom. Fjoråret har vært det beste året for meg siden jeg flyttet hit for fire år siden. Det ble åtte seire, en seiersprosent på 20 og nesten 500.000 kroner innridd til hesteeierne. Jeg har blant annet vunnet montéfinalen på min egen hjemmebane her i Eskilstuna og fire løp på Solvalla, som er Sveriges hovedbane.

I år kommer det til å skje mye nytt i mitt liv. Mer sier jeg ikke foreløpig, men jeg tror 2022 blir det beste året hittil. På mange vis! Jeg skal prøve å holde meg i gang med monté-sporten og gjøre så godt jeg kan. Men den kommer ikke til å bli mitt hovedfokus.

