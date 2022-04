KRISTIANSAND: Buldring er klatring uten tau på store steiner, lave klippevegger eller kunstige formasjoner innendørs. Idretten ligner dermed en blanding av klatring og parkour.

I slutten av mars ble norgesmesterskapet i buldring arrangert i Oslo. 21.-22. mai kommer mange av disse sterke, smidige og spretne utøverne til norgescupstevne i Kristiansand.

Her på Sørlandet har vi vår egen kortreiste versjon av buldreparadiset – på Justøya i Lillesand kommune. Buldrere fra Sørlandet og resten av Norge tar turen med crashpaden (madrasser) på ryggen og klatrer på steinene her.

Dette er muligens sært. Men etter hvert har buldringen fått sine innendørsanlegg og interessen har eksplodert. Buldring er den delen av klatresporten som opplever størst vekst - særlig blant barn og unge. Det er enkelt å komme i gang. Det er rimelig å holde på med. Det er sosialt. Man får trent på en gøy og allsidig måte.

Dette er buldring Buldring kommer av det engelske ordet boulder, som betyr stor stein. Et buldreproblem kalles et problem fordi personen som har skrudd opp buldret har tenkt ut en finurlig løsning for å komme til topptaket. Buldreproblemene skrues opp på buldreveggen av proffe rutesettere som ofte er svært kreative og nytenkende. Noen ganger må man ta løpefart, henge opp ned, smyge seg balansert opp eller på annen måte klekke ut løsningen på problemet.

Buldrere avbildet med madrassen på ryggen, på vei ut til buldresteinene på Justøya. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Buldring er klatring i sin mest tilgjengelige form og kan gjøres relativt trygt alene uten annet utstyr enn et par klatresko og madrass for å dempe fallet. Buldring fokuserer på høy ytelse i den enkelte bevegelse, fremfor den utholdenheten som kreves for å lykkes ned en lang klatrerute innbundet i tau (sportsklatring eller fjellklatring).

Den som tror at denne nylig tv-sendte idretten med fargerike plastgrep og spektakulære bevegelser er en ny oppfinnelse, må tro om igjen. I Fontainebleau i Frankrike startet man med organisert buldring rundt 1850.

Slik ser det ut når buldrere skal prøve seg på buldresteiner, med madrasser som sikkerhet på bakken. Foto: Julian Schindler

I påska har flere ivrige klatrere fra Kristiansand og ellers i verden reist til Fontainebleau for å klyve og klatre på de samme steinene. De har gått inn i en vakker skog med crash pads på ryggen og funnet frem til et passende buldreproblem. Her har de dandert madrassen i fallsonen ved steinen, knyttet klatreskoa og gjøvet løs for å klatre opp på steinen, gjerne via den vanskeligste delen av steinen.

Christiansand klatreklubb (CKK) og Søgne klatreklubb (SKK) har, med støtte fra Kristiansand kommune, bygget et stort, nytt buldreanlegg lokalisert i Klatreverket på Grim, mellom bryggeriet og jernbanelinja.

Derfor gleder alle i CKK og SKK seg veldig til norgescupstevne i mai. Da vil flere av våre lokale håp delta i konkurransen med de beste buldrerne i Norge. Det er plass til publikum og dermed får du mulighet til å se disse utøverne i aksjon i levende live.