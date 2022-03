I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

MANDAL: 19 deltakere fordelte seg 9 på finfelt og 10 på grovfelt og Sondre Svinstad trakk det lengste strået og ble mandalsmester ett innertreff foran Arild Gunnar Rasmussen. Den beste sluttsummen stod Markus Lie for med 30/20 i klasse eldre rekrutt, og gledelig stor deltakelse i klassen for nybegynnere ungdom. Her er alle resultatene:

Mandalsmesterskap Felt, Holum SKL, 05.03.2022:

Mesterskap:

EJ, 2-5 og V55: 1. Sondre Svinstad, Holum (2) 28/19, 2. Arild Gunnar Rasmussen, Holum (V55) 28/18, 3. Jonas Sodeland Øksendal, Holum (2) 28/16, 4. Tore Byberg, Mandal (5) 28/14, 5. Karen Sodeland Øksendal, Holum (4) 28/13, 6. Oddvar Kvåle, Holum (V55) 26/14, 7. Kjell Bang, Holum (2) 26/13, 8. Geir B. Øksendal, Holum (2) 21/7, 9. Inger Marie Bringsdal, Holum (EJ) 20/7

Klasse 2: 1. Sondre Svinstad, Holum 28/19, 2. Jonas Sodeland Øksendal, Holum 28/16, 3. Kjell Bang, Holum 26/13, 4. Geir B. Øksendal, Holum 21/7

Eldre Junior: 1. Inger Marie Bringsdal, Holum 20/7

V55: 1. Arild Gunnar Rasmussen, Holum 28/18, 2. Oddvar Kvåle, Holum 26/14

Rekrutt: 1. Kasper Lie, Holum 18/7

Eldre rekrutt: 1. Markus Lie, Holum 30/20, 2. Andrine Lie, Holum 30/15

Mats Langfjord vant juniorklassen. Foto: Kristin Øksendal

Junior: 1. Mats Langfjord, Mandal 29/25, 2. Tor Edvard Bringsdal, Holum 27/12

Hovedskyting:

Klasse EJ: 1. Inger Marie Bringsdal, Holum 20/7

Klasse 2: 1. Sondre Svinstad, Holum 28/19, 2. Jonas Sodeland Øksendal, Holum 28/16, 3. Kjell Bang, Holum 26/13, 4. Geir B. Øksendal, Holum 21/7

Klasse 4: 1. Karen Sodeland Øksendal, Holum 28/13

Klasse 5: 1. Tore Byberg, Mandal 28/14

Klasse V55: 1. Arild Gunnar Rasmussen, Holum 28/18, 2. Oddvar Kvåle, Holum 26/14

Klasse HK416: 1. Hans Fredrik Vatnedal, Holum 26/14

Klasse NU: 1. Mandius Stusvik Ellingseter, Holum 11/0, 2. Brage Haddeland, Holum 13/2, 3. Elina Møll, Holum 26/12, 4. Sofie Nøstdahl, Holum 27/9

Klasse R: 1. Kasper Lie, Holum 18/7

Klasse ER: 1. Markus Lie, Holum 30/20, 2. Andrine Lie, Holum 30/15

Klasse J: 1. Mats Langfjord, Mandal 29/25, 2. Tor Edvard Bringsdal, Holum 27/12