KRISTIANSAND: Fløy møtte Randesund til treningskamp fredag kveld i fint spillevær, men i etter hvert dårlig flomlys. Fløy startet kampen best, men slet med å skape de store sjansene. Nærmest var Markus Aamodt etter kvarteret da skuddet han hadde kurs for vinkelen fra skrått hold, men Randesunds gode keeper reddet skuddet. Randesund hadde sin første avslutning på mål etter halvtimen, men skuddet gikk høyt over.

Etter 42 minutter kom kveldens høydepunkt da André Richstad limte ballen i vinkelen fra ca. 17 meter og Fløy kunne dermed gå til pause med fortjent ledelse.

2. omgang ble en langt åpnere affære. Omgangen åpnet med to store sjanser for Fløy med Preben Hille og Benjamin Sundo i hovedrollene etterfulgt av en til Randesund. Etter dette overtok Randesund initiativet i kampen og var meget nær scoring etter at den gode venstresiden til Randesund rullet opp et fint angrep, men innlegget ble satt over fra fem meter.

Etter 72 minutter ble kampen i realiteten avgjort da Preben Hille trakk inn fra høyre og skjøt knallhardt ned til venstre for keeper. Meget bra prestasjon. Etter dette ebbet kampen ut uten de store sjansene.

Alt i alt en god gjennomkjøring for begge lag. Fløy-trener Joey Hardarson var fornøyd med seier mot god motstand og at han fikk brukt hele stallen på en god måte. Randesund-trener Kjetil Sørensen var meget fornøyd med innsatsen og spillet til gutta etter en lang periode med mye koronasykdom i laget.

Markus Kristiansen var stødig og god i Fløy-målet og i forsvaret leverte Altin Ujkani en god kamp både defensivt og offensivt. Framover var André Richstad god den tiden han spilte og Preben Hille var alt i alt Fløys beste denne kvelden.

Randesund har mange unge lovende spillere som det skal blir spennende å følge i Norsk Tipping-ligaen. August Vik, Elias H Brandsdal og Arne Fjell Gundersen er kanskje de som ligger lengst framme.

Ellers moro å se Rægestimen på plass denne noe kjølige fredagskvelden sammen med et seksti-talls tilskuere.

Fløy: Markus Kristiansen, Altin Ujkani, Benjamin Sundo, Johannes Eftevaag, Anders Hella, Sander Ystanes, Markus Aamodt, Steinar Blom, William Hilmarsson, Preben Hille og Andre Richstad. Benken: Ante Knezovic, Marius Lien, Mathias Fredriksen, Bjørnar Hove, Kalle Sigurdsen, Aksel Kloster

Randesunds tropp: Øyvind Børresen, Sindre Østbø, Kasper Hornnes, André Hornnes, Jørgen Myhre, Arne Gundersen, Rasmus Berhus, Eirik Osen, Magnus Aamodt, Sabaun Mir August Vik, Mathias Råkil, Felix Kersten, Per-Christian Pedersen, Diego Panique, Elias Håland Brandsdal, Mansor Said, Thore Ulstein.