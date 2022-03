KRISTIANSAND: «Løp eller gå for livet» er et samarbeid mellom Terrengkarusellen og Kreftforeningen Agder og går av stabelen torsdag 24. mars. Hele startkontingenten for åpningsløpet går uavkortet til forskning på kreft med spredning, som er tema for årets nasjonale innsamlingsaksjon «Krafttak mot kreft».

– Etter to år med pandemi er sørlendingene mer enn klare for å gjøre noe sammen. Man kommer seg ut i naturen, treffer andre mennesker, og er med og samler inn penger til en sak som angår oss alle, sier Geir Wehus, distriktsleder i Kreftforeningen Agder.

Det er 12. gangen Terrengkarusellen og Kreftforeningen Agder går sammen om å arrangere det populære turløpet «Løp eller gå for livet». John Humborstad, mangeårig primus motor i den populære Terrengkarusellen, sier det gir mening å samarbeide med Kreftforeningen om åpningsløpet.

– Kreft med spredning rammer mange familier og enkeltmennesker. Det føles godt å være med og bidra til bekjempelse av denne sykdommen, sier Humborstad.

Start i Tresse

Løpet, som starter i Tresse, passer for sørlendinger i alle aldre. Du kan jogge, løpe så fort du vil, eller rusle en tur i ro og mak i eget tempo, med eller uten tidtaking. Startavgiften på 100 kroner går uavkortet til Kreftforeningens nasjonale innsamlingsaksjon.

– Man trenger ikke være medlem av Terrengkarusellen for å være med på åpningsløpet. Alle er velkommen til å delta, sier Humborstad. Du kan lese mer om Terrengkarusellen og påmelding her: Løp eller gå for livet

Barn og voksne

Arrangementet åpner kl. 13.00 og har løyper på 3 kilometer. (uten tidtaking) og 5.2 kilometer (fullført, egen tid eller fellesstart). Klokka 17.00 er det barneløp, mens Terrengkarusellen gjennomfører løp med tidtaking kl. 1730.

Du kan lese mer om årets innsamlingsaksjon her: Krafttak mot kreft.