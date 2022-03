Mål fra Phillip Syvertsen og Eivind Langås sørget for 2-0-seier i sesongpremieren mot Vigør.

GRIMSTAD: Endelig var serieåpningen i gang for ungguttene og Vigør var første motstander på motsatt banehalvdel.

Jerv tok tidlig tak i kampen og var det førende laget de første 30 minuttene, men etter hvert ble kampen mer åpen. Hjemmelaget tok ledelsen etter ti minutter, da Phillip Syvertsen gjorde en strålende enkeltmannsprestasjon. Han plukket opp en klarering, kom seg forbi Vigørs midtstopper og chippet elegant Jerv i ledelsen.

Gjennom kampen hadde det unge Jerv-mannskapet stort sett god kontroll defensivt og Vigør skapte bare to-tre farligheter. Deres største sjanse kom etter en halvtime spilt. Dette var et straffespark som Emil Windegaard reddet.

Med et kvarter igjen å spille, satte Eivind Langås inn 2-0 og årets første trepoenger ble kontrollert inn.

Vigør-trener Kjetil Ruthford Pedersen melder følgende til Lokalsporten:

– En jevnspilt kamp. Jeg mener vi hadde de største sjansene, pluss et misset straffespark, og burde fått med oss poeng. Vi kjente nok de 120 minuttene fra cupkampen i uka før. All ære til et ungt og godt Jerv-lag.

