– Det stemmer. Jeg har skrevet under en 3-årskontrakt med ØIF Arendal, noe jeg er veldig fornøyd med. Jeg gleder meg til å komme til byen, bekrefter Mathias Larson.

Vraket toppklubber

Larson forteller at han har vært i kontakt med svenske og danske toppklubber, men ØIF Arendal hadde rett og slett det mest fristende tilbudet og prosjektet.

– Klubben har klare mål om å utvikle seg hver eneste dag og det samme har jeg. Å dra til Norge og Arendal passer meg perfekt, sier Larson,

At hans nye klubb har et krystallklart mål om å bite fra seg i Europa, gleder ham:

– Jeg spiller EHF European League med GOG denne sesongen. At ØIF Arendal også ønsker dette, betyr mye for mitt klubbvalg.

Tempo

Den hurtige og velspillende playmakeren har vokst opp i håndballbyen Århus. Da byens håndballstolthet gikk konkurs i fjor vår, ble han snappet opp av toppklubben GOG Håndbold. GOG leder i skrivende stund den danske serien med seks poengs forsprang på stjernegalleriet Aalborg.

Denne sesongen konkurrerer stortalentet med håndball-legenden Morten Olsen og Mathias Gidsel om spilletiden. Morten Olsen er en av Danmarks beste playmakere gjennom tidene. Gidsel ble for øvrig hardt skadet i EM i januar.

– I ØIF Arendal får jeg en annen rolle enn den jeg har i GOG denne sesongen. Jeg ønsker å ha en tydelig rolle og kjempe meg til så mye spilletid som mulig. At ØIF ønsker å kjempe om titler, tiltaler meg, fortsetter Larson.

Han omtaler seg selv om en «lille playmaker» på 1,87 meter og 87 kg, som liker å spille opp og frem sine medspillere.

Sjarmert

Larson forteller at han over tid har hatt dialog med både ØIF-trener André Jørgensen Hofstøl og daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen. Dansken har latt seg sjarmere av både klubb og by. Hans tidligere lagkompis fra tiden i Århus, den norske rekruttlandslagsspilleren William Aar og nåværende lagkompis og landslagsmålvakt Torbjørn Bergerud har også pratet om Norge.

– Jeg har sett bilder av Arendal og det ser riktig så bra ut, sier Larson selv er oppvokst i vakre Århus – en by mange arendalitter valfarter til under normale omstendigheter.

Nettopp omstendighetene i norsk herrehåndball fremover vil også endre seg dramatisk med et hardtsatsende Kolstad, Elverum, Drammen, Runar Sandefjord og Larsons nye klubb ØIF Arendal på startstreken.

– Den norske herreligaen får et løft fremover. Det er det liten tvil om. Norsk håndball er blitt bedre og det kommer til å skje mye i årene fremover. Dette er rett og slett kjempespennende – og jeg skal være en del av det hele der oppe, sier han med ettertrykk.

Student

Ved siden av håndballen studerer han jus. Hvordan den kabalen skal gå opp når han vender sin nese og playmaker-egenskaper nordover, har han ikke den fulle og hele oversikten over nå.

– Hvem er Mathias Larson når han ikke studerer eller kjemper om spilletid i GOG?

– En stille og rolig dreng som er med sine venner og familie. Det kan tenkes at man ofrer mye når man spiller profesjonell håndball, men det er håndball jeg synes er fett. Derfor er jeg heldig og nå skal jeg få oppleve et annet land og kultur de tre neste sesongene.