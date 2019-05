Fra krasj til klasseseier for Snartemo

UTØVERBLOGG: Rally Sørland som skulle bli årets høydepunkt med innleid R5-bil ble i stedet årets største nedtur. Hjemmeløpet som skulle sette fart på R5-satsingen gikk i dass før løpet startet. Onsdag 1. mai var det klart for test før Rally Sørland. Bilen var klargjort og alt lå til rette for en god start på noe som skulle bli perfekt. Men slik ble det dessverre ikke. Etter kun noen få km med test endte turen med en forholdsvis udramatisk avkjøring, som igjen skadet bilen så mye at løpet sto i fare for å ryke.

Det ble fort konstatert at denne skaden var større enn ført antatt og at kostnadene for å få bilen kjørbar blir så store at sesongen i R5 bil faktisk er over. Med frafall av sponsorer for i det hele tatt å kunne fullføre hele sesongen på en forsvarlig måte, i tillegg til denne ekstrautgiften, er det bare å innse at eventyret er over.

Fant fram gullbilen

Men Snartemo ønsket jo å kjøre løpet på hjemmebane, ikke minst for å gi sponsorer og publikum noe tilbake. Så da bar det ned i vognskjulet for å se om det var mulig å få liv i den gamle gullbilen (BMW M3’en som kjørte inn til NM gull i 2016).

M3’n smilte da porten ble åpnet, og var mer en klar for en skikkelig luftetur. Snartemo kastet seg rundt og klargjorde bilen torsdag. Det ble ikke tid til noe test, men kun en liten runde rundt gården for å sjekke at alt virket som det skulle fikk holde.

Påmelding og klassebytte ble endret og Team Snartemo var klare for comeback i Nasjonal klasse med publikumsyndlingen (den sorte svane).

Humøret og smilet satt lett da Snartemo forlot startportalen på vei til den første etappen.

Og for en start det skulle bli, bilen satt som et skudd fra første sving og latteren var høy da målstreken ble passert. Beste tid og raskeste 2wd-bil var i overkant av forventningene. Det var ikke noe tvil om at dette kom til å bli en morsom dag i de sørlandske skoger.

Jøran Eriksen

Med flere heftige sladder og en hylende M3 gjennom skogen, var det mange som var imponert og ytret glede over at bilen var tilbake i rally løypa. Inn til første service, var også teamet fornøyd. At ingen skulle klare å henge på den lokale helten, var i alle fall overaskende for Snartemo, selv om publikum ga inntrykk av noe annet.

Nye etappeseire

De tre første etappene skulle kjøres to ganger, slik at på nytt bar det ut på tre heftige etapper. Snartemo hadde nå blitt skikkelig varm i trøya og klinket til med flere topptider og kjørte inn tre nye etappeseire.

Jøran Eriksen

Inn til siste service var ledelsen i Nasjonal klasse oppe i 46 sekunder og med 5 plass totalt i løpet handlet det nå om å sørge for å få bilen hel i mål.

De to siste etappene på skogen gikk etter oppskriften, uten at det ble tatt noen unødige sjanser (kanskje ikke helt på full gass) for å spare bilen og unngå trøbbel.

Med kun én publikumsetappe i Kristiansand igjen og med 40 sekunders ledelse, var det nå kun et havari som kunne frata Snartemo en fortjent opptur etter krasjen før løpet.

Klasseseier og 4. plass totalt

Den sorte svane (M3’n) holdt hele veien til mål. Det endt med en fortjent seier og ikke nok med det, en 4. plass totalt av 75 startende biler. En plassering teamet faktisk mest sannsynlig ikke hadde klart noe bedre med Skoda’n heller.

Dagen kunne altså ikke blitt mer perfekt etter alt som hadde skjedd i forkant.

Team Snartemo Rallysport ønsker med dette å takke alle som har støttet (sponsorer) og gjort det mulig for oss å få prøve seg i den største klassen i år, og alle dere som var ute på skogen og heiet oss frem nå i helgen. Sesongen er dessverre over for teamets del, da budsjettet nå er skrapet.

Følg med på VG+ og VG TV som sender fra Rally Sørland tirsdag 7. mai. Det blir garantert godlyd og brede sladder.