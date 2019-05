UTØVERBLOGG: Vi er et knippe nordmenn som neste år skal delta på et av verdens lengste terrengløp: The Mega Race på 1001 km. Da er det viktig å øve seg på å ha det grusomt i forkant. TEC (Täby extreme challenge) 200 miles (320 km) er sånn passe grusomt. Et utfordrende terrengløp der hver runde er 11,2 km, og innehar 170 totale høydemeter. Et sosialt løp med andre ord. Det å få gleden av å se/motta støtte fra de fantastiske funksjonærene regelmessig gjennom to døgn.

En skal aldri undervurdere ei gressenke som endelig har fått innvilget permisjon fra kasserollene. Jeg kunne solgt min egen svigermor for å oppleve et pusterom for en helg, og nå fikk jeg det. Men dette pusterommet skulle by på en del spetakkel allerede døgnet før ankomst. SAS-streiken. Det å komme seg til Sverige var som den meksikanske muren: Et kunststykke å få seg over på den andre siden. Etter fire sjanseløse forsøk (ombookinger) greide jeg omsider å treffe på riktig kurèr (serviceinstillt SAS-ansatt). Jeg fikk plass på siste fly seint på kvelden, og pustet lettet ut. Husmorferien i boks.

Galgenhumor

Men da flyvertinnen varslet mulig kansellering fordi (hold deg fast): Pilotens sikkerhetsbelte var defekt, da lo vi oppgitt. Mannen ved siden av meg, som allerede var ombooket seks ganger lo så han ristet. Hva var oddsene? Etter reparasjon som tok 1,5 timer, lettet flyet like før midnatt. I siste liten før streiken ble iverksatt. I Täby la jeg meg godt til rette i hotellsenga kl. 04.00 etter ferden over muren som startet kl. 13.00 fra Kjevik. Jeg var sliten og forbanna. Løpet starter om få timer. Ingen tid å sove på.

Jacob Zocherman

Denne amperheten kan også være en psykisk fordel i dette løpet. Motivasjonen til å «gønne på». Jeg valgte å fokusere på det. Jeg skal hoppe over videre utgreiing om SAS-streiken, dårlig opptrening, ingen søvn og alt det babbelet der. «Alle» har jo en dårlig oppkjøring før løpet. Jeg har ennå til gode å lese om løpsvenner som har skrevet: «Jeg har løpt som et piska skinn i seks måneder, Jeg akselererer nå som en gaselle, jeg har aldri vært i bedre form og jeg har sovet 12 timer i natt. Dette løpet kommer jeg til å naile totalt. «Olja lyn» is my middle name. Serr.»

Tilbake til Taäby, Stockholm: På startstreken sto jeg som eneste kvinnelige deltaker. En stor gjensynsglede med så mange mennesker fra i fjor. Jeg oppsummerte i hodet mitt: Knyttet skolissene? Check. Vaselin inngriset i alle krinker og kroker? Check. Småfrekke tights? Check. Da var det bare å begynne. I slike løp opererer arrangør selvsagt ikke med startpistol. Nedtellingen er herlig uformell: «Tre, två, ett, spring, jävlar!» og vi satte i gang i et rørende sakte tempo. De første 11 timene gikk utrolig bra, men det var liksom noe som ikke stemte helt. Følte meg litt rar/småklein.

Jacob Zocherman

Ta en potet

På time 12 ble jeg akutt søvnig. Det har jeg ikke opplevd før. Å være så påseila at en rett og slett må legge seg ned og hvile hodet etter 12 timer. For det var det jeg måtte. I løpet av fantastiske 24 timer la jeg meg hele fire ganger. Da jeg løp Bislet 24-timers, sov jeg aldri. Ei heller på 48-timersen. Men nå måtte jeg det. Det var frustrerende. Jeg var skuffet. Jeg må ærlig innrømme at jeg faktisk hadde et håp om å slå meg selv fra i fjor (265 km), og vel så det. Det var slik det kjentes de første 11 timene. Jeg følte meg sterk. 162 km på 27 timer. Krise. Men det var bare å fortsette.

Appetitten var i tradisjon tro forsvunnet for lengst, men godeste Anders introduserte meg til kokt potet. Kokt potet med salt på. Det var det eneste jeg spiste på døgn nummer to. Jeg trasket rundt i løypa og spiste poteter som om det skulle være epler. Kamelbacken min var fylt opp med poteter, ingen sjokolade/gels. Jeg humret litt for meg selv. Dette var en ny og fascinerende opplevelse, og denne erfaringen tar jeg med meg til Mega Race. Godeste Ninette hadde startet TEC 100 miles. TEC 100 miles starter i samme løype 24 timer etter vår start. De har litt over ett døgn på seg til å klare distansen, vi har to.

Christer Schapiro

Det var så godt å se henne og 150 andre mennesker i løypa. Endelig litt selskap, nå slapp jeg å løpe alene i skogen midt på natta blant villsvin og padder. Hun løp ubesværet og raskt, ved godt humør. Det er meget motiverende å være en av idiotene som løper 200 miles. Årsaken er at det står TEC 200 bak på ryggen vår. På den måten kan absolutt alle som løp 50/100 miles ta hensyn og ikke bli provosert over sjangling og ustabilitet fra oss på stiene. Men om vi ble heiet på? Ja, gjett om. Vi opplevde klapp på skulderen kontinuerlig, og da blir en jo litt stolt. Det er vel lov å si?

Gryende slapphet

Etter nok en slitsom runde på natta begynte jeg å føle meg dårlig på en annen måte. Greier ikke beskrive det helt. Beina mine kjentes fine, men jeg hadde en ulmende uro i kroppen samtidig som jeg var slapp. (Årsaken til dette kommer seinere i fortellingen)

Privat

Jeg var også nedfor fordi jeg måtte bruke favoritt-buffen min som dasspapir ute i løypa. Jeg hadde ikke noe valg. Jeg hadde skikkelige brannsår og det svei så fælt at jeg orket ikke tanken på å tørke meg med blader, eller ikke tørke meg i det hele tatt. Hvordan kunne jeg glemme papir? Med tungt hjerte måtte buffen kastes.

Vel tilbake i supportteltet ble jeg trøttere og trøttere, og kvalmere. Men jeg gjorde meg likevel klar til neste runde. Jeg stappet en potet i munnen, litt ingefær for kvalmen og krysset fingrene for en mirakuløs opptreden i løypa. Den ble ikke mirakuløs. Den ble forvirrende. Oppkastet kom selvfølgelig, men det er relativt normalt når en skakkjører kroppen. Det var midt på natta og jeg myste med hodelykten ned på avfallet jeg hadde spydd ut på stiene. Var det svart? Jeg var usikker. Hadde jeg drukket cola? Kaffe? Nei, det hadde jeg ikke. Bare poteter og vann. Da skulle det vel vært lyst?

Det veltet ut enda mer og jeg ble smått litt urolig. Jeg hadde bange anelser. Tilbake til supportteltet kom en ny byge. Og den ene supporten så stygt ned på bakken foran meg. «Tror du at du skal kaste opp mer?» spurte hun. Ja jeg skulle det. Da ble jeg tatt med til toalettet og fikk beskjed om å kaste opp i doskåla sånn at de kunne se tydelig hva som kom ut.

Felt av Ibux

Og jo, det veltet ut, og synet var ikke til å ta feil av. Svart blod. Jeg trenger vel ikke skrive fortsettelsen, men jeg gjør det likevel: Jeg fikk selvsagt ikke fortsette. Noe HMS opererer de tross alt med. Jeg ble lagt ned på madrassen. Det kom ikke ut mer heldigvis, og jeg falt i søvn. Ble vekket nå og da for statusjekk, jeg følte meg noenlunde OK. Undersøkelse/samtale med lege seinere: Ibux. Jeg hadde tatt Ibux. «Men jeg tok jo bare to tabletter!» Det spiller ingen rolle fikk jeg vite. Når magen er «stressa» med mye magesyre og uroligheter, kan Ibux gi det siste nådestøtet til å etse rifter i magesekken.

Jeg har altså fått Ibuxrelatert magesår, som lar seg fint behandle med en medisin som heter Somac. Helgens lærepenge, og råd til andre ultraløpere. Ikke ta Ibux. Det går som regel greit, men noen ganger så gjør det ikke det. Denne gangen var en slik gang.

Ninette gjorde et sterkt løp, og fikk sove litt i garderoben etterpå, hun også. Vi delte taxi til flyplassen og jeg var faktisk sulten. Hun også. En «burgerdate» og debrief på flyplassen på oss begge, før hun haltet til sin gate, og jeg sjanglet søvndrukken til min gate.

Privat

Og det var enden på visa: Lusne 207 km. Kunne jeg gjort noe annerledes bortsett fra å unngå Ibux? Nei.

Fortsatt optimist

Hadde jeg en fin husmorferie? Så absolutt! Tro det eller ei. Gjensynsgleden, samholdet og stemningen er noe helt spesielt på TEC. Neste år er jeg forberedt: Da har jeg løpt som et piska skinn i seks måneder, akselererer som en gaselle, uthvilt og fri for Ibux i magen.

Serr.

