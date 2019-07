Dramatisk avslutning da Jerv tapte

VESTRE TOTEN: Jerv åpnet kampen godt på Nammo stadion og det var mange positive tendenser innledningsvis. Likevel var det hjemmelaget som tok ledelsen. Raufoss fikk et farlig frispark på hjørnet av sekstenmeteren, og frisparkspesialisten Maigaard satte ballen i mål etter 14 minutter. Utover i omgangen fortsatte Jerv å ha mye ball, og kom også til noen store sjanser. Den største fikk gjestene med Luke Ferreria, da han fikk ballen alene gjennom på hjørnet av femmeteren. Raufoss´ keeper vartet imidlertid opp med en god redning. Det sto 1-0 til pause.

Den andre omgangen fikk for Jervs vedkommende en verst tenkelig start da hjemmelaget økte ledelsen til 2-0 allerede etter to minutter. Litt tilfeldigheter gjorde at Oskar Løken fikk skutt fra 18–20 meter, og drømmetreffet suste i mål. Ti minutter seinere skulle det bli enda tyngre, da hjemmelaget ble tildelt straffespark. Den satte Maigaard kontrollert i mål og 3–0 til Raufoss.

Fakta: Kampfakta Raufoss-Jerv 4–2 (1–0) 1–0: Mikkel Maigaard (14) 2–0: Oskar Løken (47) 3–0: Mikkel Maigaard (str, 57) 3–1: Anthony Okachi (66) 3–2: Luke Ferreira (77) 4–2: Ryan Doghman (89) Dommer: Harald R. Sletner Gult kort: Edvard Race, Raufoss Jerv: Benjamin Boujar, Simon Larsen, Michael Ogungbaro, Kristoffer Tønnessen, Torje Wichne, Thomas Zernichow (Håkon Suggelia e. 52 min.), Mathias Wichmann, Martin Hoel Andersen, Daniel Aase, Luke Ferreira (Vegard Somdal e. 90 min.), Ole Marius Håbestad (Anthony Okachi e. 65 min.)

Etter 65 minutter kom Anthony Okachi inn for Jerv, og bare ett minutt seinere scoret han et nydelig mål. Han fikk ballen feilvendt inni sekstenmeteren, vendte opp, og smelte ballen i nettet. Dette ga bortelaget en vitamininnsprøytning, og de fortsatte å jage flere mål. Etter 77 minutter fikk målscorer Okachi ballen på en overgang. Han dro med seg ballen, og sendte til Luke Ferreira som denne gangen gjorde alt riktig foran keeper, og 3-2 på Nammo Stadion.

Fem minutter før slutt var Okachi i ferd med å gjøre det helt store da han snappet opp ballen alene gjennom etter en misforståelse i Raufoss-forsvaret. Avslutningen gikk imidlertid noen få centimeter til høyre for stanga. I det 89. minutt var det i stedet hjemmelaget som nettet ved Ryan Doghman, og 4-2 skulle vise seg også å bli sluttresultatet.

Etter 14 kamper ligger Jerv på 11. plass av 16 lag i 1. divisjon med 15 poeng.