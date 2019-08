Kvindøler ga gass i landsfinalen

Årets største begivenhet for bilcrosserne – landsfinalen – ble lørdag arrangert av NMK Gardermoen. Alt lå til rette for et bra løp, for både biler og sjåfører var i toppform, publikum strømmet til og værgudene viste seg fra sin beste side.

Av de vel 150 deltakerne som stilte til start, var seks tilhørende i NMK Kvinesdal. Både venner, familiemedlemmer og andre bekjente hadde tatt turen til Gardermoen, så det var absolutt ikke noe å utsette på heiagjengen i Kvinesdalcampen. Under lørdagens kjøring fikk man dessuten stadig høre speakers sjekk av statusrapporter over høytalerannlegget – hvorvidt stemningen var økende i Kvinesdalgjengen. Guttene sikret både heatseiere og finaleplasser.

Beste kvindøl

Øverst på resultatlista – Sigurd Erik Egeland – vant D-finalen og kom videre til C-finalen. Der ble det uenigheter mellom Egeland og Volvoen, så da ble det en 16. Plass. Til D-finalen kom også Frode Kallhovd som for anledningen kjørte Mercedes. Kallhovd fikk med seg 18. plass-pokalen hjem.

Anne Beth Mål Arntzen

For de andre fire ble det ikke finalekjøring, men det ryktes at de hadde en finfin opplevelse av landsfinalen likevel. Simen Narvestad kjørte wankelbobla til en 33. plass, Tor Ivar Netlandsnes sikret en 47. plass med «matboksen» (Nissan Mikra) mens Arnold Falkgjerdet tok Hondaen til en 88. plass og Jon Olav Hodne sikret eneste runde tallet i flokken, 90. plass med en Kadett som egentlig skulle vært av typen rakett.

Søskenpar i rallycross

Det ble også kjørt løp i Egersund denne lørdagen. Her var det søskenparet Hunsbedt som representerte klubben i rallycross. Mens storebror Christian sikret seg til en andreplass i sin klasse, var ikke Rebecca fult så heldig. Etter snaue to runder endte løpet for henne, da Poloen hennes havnet på taket.

Damenes landsfinale

Lørdag 17. august arrangerte NMK Valdres damenes landsfinale i bilcross. Her representerte Hanne Jobine Eriksen fra Kvinesdalklubben. Det ble dog en kort representasjon, da drivakselen takket for seg allerede i første omgang.