Wichmann matchvinner for Jerv

GRIMSTAD: I en kamp preget av værforholdene dro Jerv søndag i land en viktig trepoenger.

Første omgang startet nokså jevnspilt uten de største sjansene til noen av lagene. Etter 14 minutter fikk hjemmelaget i straffe, men Raufoss’ keeper reddet forsøket fra Simon Larsen. Jerv fortsatte presset og etter det var spilt i underkant rundt 25 minutter fikk laget en corner. Daniel Aase sendte en perfekt ball inn i feltet som etter litt klabb og babb ble satt sikkert i mål av Mathias Wichmann, til full jubel på Jerv-benken og tribunen. Uten de store sjansene gikk lagene i garderoben på stillingen 1–0 til Jerv.

Fakta: Kampfakta Jerv-Raufoss 1–0 (1–0 1. divisjon menn J.J. Ugland Stadion – Levermyr, 1083 tilskuere 1–0: Mathias Wichmann (25) Dommer: Eivind Bodding Gult kort: Edvard Race og Anton Henningsson, Raufoss. Jerv: Øystein Øvretveit, Bjørnar Hove, Simon Larsen, Espen Knudsen, Torje Wichne, Michael Baidoo, Mathias Wichmann, Daniel Aase (Håkon Suggelia fra 75 min.), Jørgen Solli, Ole Marius Håbestad (David Faupala fra 80 min.), Luke Ferreira (Thomas Zernichow fra 72 min.)

Kampen ble mye preget av været og det var vanskelig å spille god fotball. Men Jerv ga seg ikke og tokk over kampen i andre omgang. Vertene fortsatte å presse på etterscoring nummer to, skapteen del gode sjanser, men lyktes ikke med å sette ballen i mål.

Det ble lagt til fem minutter hvor hjemmelaget forsvarte seg heroisk mot et Raufoss som presset på for utligning. Jerv sto godt imot og dro i land en viktig seier etter en slitekamp.

– Jeg er veldig glad for tre poeng og at vi holder nullen. Det er ikke en pen fotballkamp, den blir preget av vinden og de er fysiske og vinner førsteduellene og vi må jobbe hardt for å vinne andreball. Men utover i andreomgang er det vi som skaper farlighetene, sa hovedtrener Arne Sandstø etter kampen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Søndag om en uke er det ny hjemmekamp, da kommer Tromsdalen på besøk. Kampstart er klokka 15.

PS! Jerv ligger på 9. plass med 29 poeng på 22 kamper.