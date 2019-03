Fair play og fotballglede!

TVEIT/HÅNES: Klubbene på byens østkant har i lengre tid slitt med å stille lag i alle aldersklassene i barnefotballen. Det har vært utfordringer med å både stille nok lag og å holde på spillerne lengst mulig.

Gjennom dialog mellom klubbene har de blitt enige om et felles mål om å skape et godt samarbeid for å fremme fotballglede, gode opplevelser i oppveksten, fair play og mangfold.

Første skritt på veien er turneringen som ble avholdt på Ve i Tveit lørdag 23. mars. Her var Tveit IL og Hånes IF tungt representert, men også lag fra andre klubber i regionen deltok, som Imås, Birkenes og Torridal.

Fra tidlig om morgenen til langt ut på ettermiddagen var det over 200 barn som koste seg med fotball, venner og masse kaker og brus fra kiosken.

Å drive med idrett i barneårene handler ikke bare om å bli en best mulig utøver. Barna skal glede seg til å komme på trening og kamp, og komme hjem etter trening og kamp med en god opplevelse. Hvis vi klarer å få barna til å ha det gøy på fotballbanen og skape gode relasjoner med medspillere og motspillere, vil det og øke både mestringsfølelse og trivsel for alle.

Begge klubbene har ordninger som kan hjelpe familier som ikke har ressurser til å sende barna sine på idrettsaktiviteter. Vi har gode sponsorer som er med og bidrar til kontingent, cuper og utstyr. Men vi ser at den største utfordringen er å nå ut til de som virkelig trenger det. Klubbene er med på de lokale skolenes arbeid ”alle med”, som jobber aktivt for å nå ut til de som trenger det.

Samarbeidet mellom Tveit IL og Hånes IF vil fortsette, og sammen skal vi gjøre det vi kan for å få flest mulig med lengst mulig!