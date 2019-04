Sterkt samhold i Høvdingen

LILLESAND: Håndballgruppa i Høvdingen IL markerte slutten på en aktiv sesong med håndballtorsdag i Høvåg-hallen. Håndballgruppa har i 2018–19 bestått av rundt 80 medlemmer fordelt på ni årstrinn og 11 lag.

De fleste av disse, samt trenere og dommere, var representerte, og kunne hylle sesongens store lag; Jenter 12. Dette laget har, med hjelp av to jenter fra 11-årslaget, vunnet både Tornby-cup i Danmark og blitt seriemestere. Jentene kom stormende inn til trampeklapp, for anledningen kledd i passende gullfargede hatter.

Roar Engen

Med fokus på Fair Play i Høvdingen og i håndballgruppa, ble det i år for første gang delt ut en egen Fair Play-pris. Prisen tilfalt Jenter/Gutter 10-laget, som kunne motta både medaljer og lovnad om pizza til hele laget. Juryen la vekt på at dette laget støtter hverandre og gir hverandre ros for gode prestasjoner, selv når de spiller mot hverandre. Når de er uenige i avgjørelser på øvelser, tar de "Stein, saks, papir" i stedet for å krangle.

Håndballtorsdagen inneholdt selvfølgelig også flere flotte interne kamper de ulike lagene imellom, og trenerlaget fikk virkelig kjørt seg da de skulle bryne seg mot Jenter 14-laget. Med støtte fra mange gode lokale samarbeidspartnere ble det delt ut flotte premier under utlodningen, viktige bidrag til en liten breddeklubb.

