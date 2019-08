Tredje strake Arendal-tap

TRONDHEIM: – Vi er langt unna det nivået vi vet vi har inne, konstaterer Pedersen.

Det manglet både energi og selvtillit i Arendal-laget som søndag kveld måtte dra hjem fra Trondheim med 0-2 i bagasjen. Hjemmelaget vant fortjent - og de lyktes med å skape et helt annet kampbilde enn da Arendal vant 4-0 mot samme motstander på Norac stadion i vårsesongen.

– Vi har noen få glimt i løpet av kampen der vi viser kvalitet, men glimtene er altfor korte og de kommer altfor sjelden. Derfor kan vi bare skylde på oss selv etter en slik prestasjon som dette, konstaterer Steinar Pedersen.

I sitt spor

Nissekollen er en beryktet bortebane og Nardo har vært vesentlig bedre hjemme enn borte - også i denne sesongen. For Arendal har det vært motsatt, men likevel var den soleklare ambisjonen å sikre seg tre poeng i løpet av Trondheims-turen. Men slik ble det ikke.

– Det var Nardo som fikk kampen inn i sitt spor, mens vi aldri fikk til vårt eget spill. Derfor endte vi opp med mye direktespill, lange baller og tøffe dueller. De duellene tapte vi altfor ofte, erkjenner Steinar Pedersen.

Han er også skuffet over at hans egne spillere i store deler av kampen gjemte seg bort, uten å ta tak i spillet og uten å vise den viljen og energien som må og skal kjennetegne et fotballag som er så godt besatt som Arendal.

Forknytt

– Det virker som om vi blir forknytte og engstelige i kampsituasjonen. Vi ser en helt annen energi og humør på treningsfeltet. Vi må kvitte oss med denne frykten for resultatet og heller fokusere på at vi skal ha spilleglede, selvtillit og lyst til å vinne kamper, sier Steinar Pedersen.

Det var hjemmelaget som var best fra start, men mot slutten av 1. omgang så kom Arendal til noen muligheter og viste tendenser til å ville ta tak i kampen. Derfor var det svært tungt da Nardo to minutter på overtid av omgangen slo et innlegg mot mål som fikk en helt annen retning enn alle forventet. Ballen gikk i en bue over alle og landet i mål i det lengste hjørnet.

– Det er et kjipt tidspunkt å få et mål imot, men vi burde slått tilbake etter pause, mener Steinar Pedersen.

Fortjent

I stedet var det Nardo som skulle score også det neste målet da de spilte seg fint gjennom Arendal-forsvaret og en angriper til slutt fikk stå alene på 15 meter og kunne prikke ballen nokså uforstyrret forbi Leopold Wahlstedt i Arendal-målet.

- Det er en fortjent seier til Nardo. Vi vet hva som skal til for å vinne også slike kamper, men vi får det ikke ut i praksis akkurat nå. Men vi har vist tidligere denne sesongen at vi har et helt annet nivå inne enn det vi viser akkurat nå. Vår felles utfordring er å komme tilbake dit, og heldigvis får vi en ny mulighet allerede neste helg, fastslår Steinar Pedersen.